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Вперше з весни. У Білорусі помітили велику колону медичних машин армії РФ

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Субота 17 грудня 2022 19:51
Вперше з весни. У Білорусі помітили велику колону медичних машин армії РФ Фото: у Білорусі помітили велику колону медичних машин армії РФ (facebook.com/mod_mil_ukr)
Автор: Константин Широкун

У зведенні пересування військової техніки за 16 грудня моніторингова група зафіксувала колону з 18 медичних автобусів ПАЗ-3205 російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

Автобуси були помічені в районі перетину трас М10 та Р124 у Добрушському районі Гомельської області. Повідомляється, що це перша поява такої великої колони медичного спецтранспорту на Гомельщині з часу розгрому російського угруповання військ на півночі України навесні 2022 року.

Вперше з весни. У Білорусі помітили велику колону медичних машин армії РФ

Раніше ми писали, що рух військової техніки росіян знову помітили під Маріуполем. Ворог переміщає її у бік Розівки (Запорізька область).

Також повідомлялося, що Росія перекинула ще два ешелони з технікою Збройних сил РФ до Білорусі за останні кілька днів. У їхньому складі було мінімум 60 одиниць техніки.

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