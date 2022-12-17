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Впервые с весны. В Беларуси заметили крупную колону медицинских машин армии РФ

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Суббота 17 декабря 2022 19:51
Впервые с весны. В Беларуси заметили крупную колону медицинских машин армии РФ Фото: в Беларуси заметили крупную колону медицинских машин армии РФ (facebook.com/mod_mil_rus)
Автор: Константин Широкун

В сводке передвижений военной техники за 16 декабря мониторинговая группа зафиксировала колону из 18 медицинских автобусов ПАЗ-3205 российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мониторинговой группы "Беларускі Гаюн".

Автобусы были замечены в районе пересечения трасс М10 и Р124 в Добрушском районе Гомельской области. Сообщается, что это первое появление такой крупной колонны медицинского спецтранспорта в Гомельской области со времени разгрома российской группировки войск на севере Украины весной 2022 года.

Впервые с весны. В Беларуси заметили крупную колону медицинских машин армии РФ

Ранее мы писали, что движение военной техники россиян снова заметили под Мариуполем. Враг перемещает ее в сторону Розовки (Запорожская область).

Также сообщалось, что Россия перебросила еще два эшелона с техникой Вооруженных сил РФ в Беларусь за последние несколько дней. В их составе было минимум 60 единиц техники.

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