ua ru
Пн, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Танки та БТР: під Маріуполем фіксують рух колони техніки росіян (фото)

Новость на русском →
Україна, Понеділок 21 листопада 2022 19:12
Танки та БТР: під Маріуполем фіксують рух колони техніки росіян (фото) Фото: під Маріуполем фіксують рух колони техніки росіян (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Рух військової техніки росіян знову помітили під Маріуполем. Ворог переміщає її в бік Розівки (Запорізька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"З села Ялта через Мангуш-Нікольське у супроводі літака вирушила колона 25 танків, 15 КАМАЗів з боєкомплектом та поки живою силою та 3 БТР", - йдеться у повідомленні.

За його словами, почалося перекидання військ, що прибули з Херсону на Запорізький напрям. По Маріуполю транзитом йдуть тягачами колони військової техніки та озброєння.

"Понад 100 одиниць вирушило через Маріуполь. Велике перекидання військ окупантів без залізниці та Кримського мосту продовжується", - додав Андрющенко.

Танки та БТР: під Маріуполем фіксують рух колони техніки росіян (фото)

Нагадаємо, що після відступу росіян із Херсона у Маріуполі фіксують стрімке збільшення кількості окупаційних військ.

До цього під Маріуполем пролунали три потужні вибухи.

Також повідомлялось, що росіяни продовжують перекидати свою військову техніку через Маріуполь. У місті помітили колони з технікою в напрямку Донецька.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Донецька область Запорожская область Війна в Україні
NEWS
Буде хорошою новиною. У ЗСУ відреагували на заяву Ізраїлю щодо поставок зброї Україні
Буде хорошою новиною. У ЗСУ відреагували на заяву Ізраїлю щодо поставок зброї Україні
DAILY
"Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати
Юлія Акимова, Віталій Носач "Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати