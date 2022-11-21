Танки та БТР: під Маріуполем фіксують рух колони техніки росіян (фото)

Рух військової техніки росіян знову помітили під Маріуполем. Ворог переміщає її в бік Розівки (Запорізька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"З села Ялта через Мангуш-Нікольське у супроводі літака вирушила колона 25 танків, 15 КАМАЗів з боєкомплектом та поки живою силою та 3 БТР", - йдеться у повідомленні.

За його словами, почалося перекидання військ, що прибули з Херсону на Запорізький напрям. По Маріуполю транзитом йдуть тягачами колони військової техніки та озброєння.

"Понад 100 одиниць вирушило через Маріуполь. Велике перекидання військ окупантів без залізниці та Кримського мосту продовжується", - додав Андрющенко.