Вперше в Україні: затверджено офіційні правила перевезення тварин у автобусах

Що передбачають нові правила

Тварини до 10 кг - коти, собаки, птахи, гризуни можуть їхати у контейнерах або сумках з абсорбуючим дном. Їх дозволено тримати на руках, під сидінням або на окремому місці (за наявності додаткового квитка).

Собаки від 10 до 45 кг - мають перебувати на підлозі на підстилці, у наморднику. Також слід викупити місце поруч із власником.

Собаки понад 45 кг - перевозяться лише за індивідуальними правилами перевізника у спеціально обладнаному транспорті.

Собаки-поводирі - можуть їздити безкоштовно поруч із людьми, яких супроводжують.

Обов’язкова вимога - наявність ветеринарного паспорта для всіх тварин.

"Ці правила – не лише про тварин. Вони про гуманність, безпеку, взаємну повагу. І ще один крок до того, щоб транспорт в Україні ставав європейським - не лише за технікою, а за сенсами", - зазначив Деркач.