Впервые в Украине: утверждены официальные правила перевозки животных в автобусах

Что предусматривают новые правила

Животные до 10 кг - коты, собаки, птицы, грызуны могут ехать в контейнерах или сумках с абсорбирующим дном. Их разрешено держать на руках, под сиденьем или на отдельном месте (при наличии дополнительного билета).

Собаки от 10 до 45 кг - должны находиться на полу на подстилке, в наморднике. Также следует выкупить место рядом с владельцем.

Собаки более 45 кг - перевозятся только по индивидуальным правилам перевозчика в специально оборудованном транспорте.

Собаки-поводыри - могут ездить бесплатно рядом с людьми, которых сопровождают.

Обязательное требование - наличие ветеринарного паспорта для всех животных.

"Эти правила - не только о животных. Они о гуманности, безопасности, взаимном уважении. И еще один шаг к тому, чтобы транспорт в Украине становился европейским - не только по технике, а по смыслам", - отметил Деркач.