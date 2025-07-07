Впервые в Украине: утверждены официальные правила перевозки животных в автобусах
В Украине появились официальные правила перевозки домашних животных в междугородних автобусах. Ранее никаких четких требований не существовало, что создавало путаницу и дискомфорт как для пассажиров, так и для перевозчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркача.
Что предусматривают новые правила
Животные до 10 кг - коты, собаки, птицы, грызуны могут ехать в контейнерах или сумках с абсорбирующим дном. Их разрешено держать на руках, под сиденьем или на отдельном месте (при наличии дополнительного билета).
Собаки от 10 до 45 кг - должны находиться на полу на подстилке, в наморднике. Также следует выкупить место рядом с владельцем.
Собаки более 45 кг - перевозятся только по индивидуальным правилам перевозчика в специально оборудованном транспорте.
Собаки-поводыри - могут ездить бесплатно рядом с людьми, которых сопровождают.
Обязательное требование - наличие ветеринарного паспорта для всех животных.
"Эти правила - не только о животных. Они о гуманности, безопасности, взаимном уважении. И еще один шаг к тому, чтобы транспорт в Украине становился европейским - не только по технике, а по смыслам", - отметил Деркач.
Напомним, ранее Кабмин обнародовал проект постановления, который предусматривает четкие требования для перевозки мелких, средних и крупных животных, а также собак-поводырей. Документ имеет целью повысить безопасность и комфорт для пассажиров и животных.
Также мы писали, что в Украине официальный ветпаспорт для домашних животных выдают в государственных ветклиниках. Он нужен для идентификации, подтверждения прививок и путешествий. Чтобы получить документ, животное должно быть чипировано или иметь клеймо и вакцинацию от бешенства. Ветпаспорт действителен в течение жизни животного. Без идентификации или прививки в выдаче могут отказать.
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