Вперше за тиждень. Війська РФ перекидають техніку на північ Донецької області

Російська армія перекидає свої війська та велику колону техніки з РФ на північ Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Фіксуємо рух великої колони російської техніки. Вантажівки з поки що живою силою і БК. З Росії у напрямку на північ Донецької області. Вперше за останній тиждень", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 7 грудня до Маріуполя привезли бетонні укріплення. Росіяни намагаються перетворити місто на тилову військову базу.

Також ми писали, що російські окупанти розшукують у Маріуполі дезертирів, які втекли під час транспортування з Росії.

Крім того, окупанти продовжують збільшувати кількість військового контингенту біля Маріуполя. у селі Азовське Маріупольського району росіяни розмістили свою військову техніку прямо поміж будинків мирних мешканців.

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