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Окупанти продовжують збільшувати присутність військ навколо Маріуполя, - радник мера

Новость на русском →
Маріуполь, Понеділок 19 грудня 2022 16:59
Окупанти продовжують збільшувати присутність військ навколо Маріуполя, - радник мера Ілюстративне фото: окупанти продовжують збільшувати присутність військ навколо Маріуполя (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти продовжують збільшувати кількість військового контингенту біля Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

За його словами, у селі Азовське Маріупольського району росіяни розмістили свою військову техніку прямо між будинками мирних жителів. Її кількість у рази перевищує кількість місцевого населення.

"Ангари для сільгосптехніки пристосовані для зберігання вантажівок та БТР", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 7 грудня до Маріуполя привезли бетонні укріплення. Росіяни намагаються перетворити місто на тилову військову базу.

Також ми писали, що російські окупанти розшукують у Маріуполі дезертирів, які втекли під час транспортування з Росії.

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