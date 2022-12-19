Окупанти продовжують збільшувати присутність військ навколо Маріуполя, - радник мера

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram .

За його словами, у селі Азовське Маріупольського району росіяни розмістили свою військову техніку прямо між будинками мирних жителів. Її кількість у рази перевищує кількість місцевого населення.

"Ангари для сільгосптехніки пристосовані для зберігання вантажівок та БТР", - додав він.