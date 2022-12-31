Впервые за неделю. Войска РФ перебрасывают технику на север Донецкой области
Российская армия перебрасывает свои войска и большую колонну техники из РФ на север Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Фиксируем движение большой колонны русской техники. Грузовики с пока живой силой и БК. Из России по направлению на север Донецкой области. Впервые за последнюю неделю", - отметил Андрющенко.
Напомним, ранее стало известно, что 7 декабря в Мариуполь привезли бетонные укрепления. Россияне пытаются превратить город в тыловую военную базу.
Также мы писали, что российские оккупанты разыскивают в Мариуполе дезертиров, сбежавших при транспортировке из России.
Кроме того, оккупанты продолжают увеличивать количество военного контингента возле Мариуполя. в селе Азовское Мариупольского района россияне разместили свою военную технику прямо между домов мирных жителей.
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