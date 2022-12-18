Росіяни активно шукають дезертирів зі зброєю у Маріуполі: жителям дали поради

Російські окупанти розшукують дезертирів, які втекли при транспортуванні з Росії. Вони озброєні та небезпечні.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram .

Зазначається, що декілька бригад військових активно проводять пошуку в Лівобережному районі, в районі пл. Свободи та Кальміуському районі.

"На щастя, шукають не партизан. Чергові дезертири зі зброєю. Зникли по ходу транспортування через Маріуполь (яка несподіванка) з Росії. Джерела кажуть - з числа в’язнів, тому група становить особливу небезпеку", - написав Андрющенко.

Він закликав маріупольців берегти себе та пам’ятати, що будь-який живий росіянин зі зброєю становить небезпеку. Якщо ж жителі побачать дезертирів Андрющенко радить "здавати" їх загарбникам.

"Будемо мінусувати окупантів навіть в такий спосіб", - додав він.

Нагадаємо, у Маріуполі та навколо нього зростає військова активність російських загарбників.

Окрім того, на техніці росіян у Маріуполі помітили нові позначки.

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