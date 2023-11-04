Вперше за сім років австралійський прем'єр відвідає Китай

Вперше за сім років Китай відвідає австралійський чиновник топ-рівня - прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе має зустрітися з лідером КНР Сі Цзіньпінем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час візиту, який розпочнеться в суботу, він зустрінетьсяз китайським лідером Сі Цзіньпіном і прем’єр-міністром Лі Цяном, а також зроблять зупинки в Пекіні та Шанхаї.

Видання зазначає, що цей візит важливий на тлі спроб країн поновити відносини, які зайшли в глухий кут та загострились у 2020 році. Лише останніми місяцями Австралія та Китай намагаються налагодити їх - за цим уважно спостерігає США, пише CNN, адже обидві країни відіграють важливу роль у Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Австралія та Китай

На тлі напружених відносин між США та Китаєм, Австралія розглядається Америкою як найважливіший союзник в Індо-Тихоокеанському регіоні. Так, США та Австралія планують посилити співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні і відкрити спільний розвідувальний центр.

А 10 лютого цього року США, Британія та Австралія провели спільні повітряні навчання над пустелею Невада, США у рамках зусиль з імітації бойових дій проти китайських винищувачів.

Крім цього в кінці серпня відбулись навчання між США, Австралією, Японією та Філіппінами. Повідомляється, що головною метою навчань було зміцнення співпраці між чотирма країнами з метою реалізації вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Крім цього, Автралія закупить у США п'ять підводних човнів у рамках програми AUKUS. Заявляється, що за цією програмою країна може отримати доступ до атомних субмарин.

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