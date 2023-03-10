Для противаги Китаю. Австралія купить у США до п'яти перспективних підводних човнів

Австралія придбає п'ять американських атомних підводних човнів класу "Вірджинія" у 2030-х роках у рамках історичної оборонної угоди між Вашингтоном, Канберрою та Лондоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що найближчими роками один підводний човен США відвідає австралійські порти. Двоє офіційних осіб США за умов анонімності заявили, що після щорічних відвідувань портів Вашингтон розмістить кілька підводних човнів у Західній Австралії приблизно до 2027 року.

На початку 2030-х років Австралія придбає 3 підводні човни класу "Вірджинія" та отримає доступ до придбання ще двох кораблів у рамках програми AUKUS.

Сьогодні на озброєнні Австралії перебувають шість підводних човнів класу Collins, термін служби яких продовжили до 2036 року.

Відповідно до програми AUKUS, США та Британія погодилися надати Австралії технології та можливості для розгортання атомних підводних човнів у рамках спільних зусиль щодо протидії зростаючій загрозі, що походить від Китаю.

Протягом наступних п'яти років австралійські робітники приїжджатимуть на верфі США для навчання.