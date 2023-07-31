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США та Австралія створять спільний розвідувальний центр

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Понеділок 31 липня 2023 06:59
США та Австралія створять спільний розвідувальний центр Фото: США та Австралія створять об'єднаний розвідувальний центр (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США та Австралія планують посилити співпрацю в Індо-Тихоокеанському регіоні і відкрити спільний розвідувальний центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

29 липня відбулась щорічна австралійсько-американська міністерська консультація (AUSMIN), у якій взяли участь глава МЗС Австралії Пенні Вонг, міністр оборони країни Річард Марлес, державний секретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Ллойд Остін.

Серед іншого, сторони засудил вторгнення РФ в Україну і закликали Росію "негайно і повністю" вивести війська за межі визнаних міжнародною спільнотою кордонів.

Крім цього, країни обговорили посилення співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні, в тому числі, і у сфері розвідки. Сторони погодились до 2024 року створити об'єднаний розвідувальний центр у рамках австралійської військової розвідки DIO (Defence Intelligence Organisation).

Центр сприятиме "подальшому зміцненню багаторічної співпраці між австралійською розвідкою та розвідувальним управлінням міністерства оборони США у питаннях, що становлять спільний стратегічний інтерес в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Співпраця США та Австралії

США та Австралія продовжують посилювати свою безпекову співпрацю, в тому числі, і для протистояння потенційній загрозі Китаю. Так, нещодавно у порту Сіднея спустили на воду корабель USS Canberra ВМС США. Бойовий корабель класу Independence було введено в дію на австралійській військово-морській базі в гавані Сіднея.

Крім цього, Автралія закупить у США п'ять підводних човнів у рамках програми AUKUS. Заявляється, що за цією програмою країна може отримати доступ до атомних субмарин.

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