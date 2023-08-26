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Японія, США, Австралія та Філіппіни провели спільні морські навчання

Субота 26 серпня 2023 02:41
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Японія, США, Австралія та Філіппіни провели спільні морські навчання Фото: Японія, США, Австралія та Філіппіни провели спільні морські навчання (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Японія, США, Австралія та Філіппіни провели спільні військово-морські навчання у Південно-Китайському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Навчання чотирьох країн почалися після того, як на початку серпня судно китайської берегової охорони обстріляло з водомета зафрахтований філіппінськими військовими катери в Південно-Китайському морі.

У навчаннях взяли участь найбільший есмінець Морських сил самооборони Японії Izumo та есмінець Samidare. Крім того, в навчаннях брали участь прибережний бойовий корабель ВМС США Mobile, десантний австралійський корабель Canberra, фрегат Anzac, а також винищувачі F-35A і десантний корабель ВМС Філіппін Dabao Del Su.

Повідомляється, що головною метою навчань є зміцнення співпраці між чотирма країнами з метою реалізації вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

За словами джерел, близьких до уряду Японії, спільні навчання були заплановані як тристоронні, оскільки Філіппіни планували відмовитися від участі в них.

Спільні навчання Японії, США та Австралії

З метою згуртування спільних ВМС, Японія, США та Австралія в тихоокеанському регіоні регулярно проводять спільні морські та авіаційні навчання.

Так, 11 серпня, Індія, Японія, США та Австралія провели військово-морські навчання "Малабар" біля узбережжя Сіднея. Навчання вперше проходили біля східного узбережжя Австралії, а чи не західного, як це було раніше. Це зумовлено тим, що кораблі перебували неподалік навчань Talisman Sabre за участю 13 країн.

Зазначимо, що 5 серпня до Австралії прибув атомний підводний човен класу "Вірджинія" ВМС США також для участі у спільних навчаннях.

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