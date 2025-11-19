Вперше за понад 12 років. Україна перезапускає ринок держлотерей: нові правила

Нові вимоги для грального бізнесу

Нагадаємо, нещодавно Міністерство цифрової трансформації запропонувало обмежити витрати та час на азартні ігри.

Йдеться про те, що в гральних закладах казино та залах гральних автоматів гравцям буде заборонено витрачати понад 20% свого середньомісячного доходу протягом одного дня.

Для азартних ігор в інтернеті, включно з онлайн-казино та онлайн-покером, ліміт буде ще суворішим - не більш як 15% середньомісячного доходу на день.

Раніше Кабінет міністрів України запровадив нові, більш жорсткі вимоги до організаторів азартних ігор. Метою таких заходів є боротьба з лудоманією.