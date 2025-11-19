UA

Вперше за понад 12 років. Україна перезапускає ринок держлотерей: нові правила

Фото: прем’єр-міністр України Юлія Свириденко (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 19 листопада, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує нові правила для операторів лотерей. Понад 12 років ця сфера перебувала у "сірій зоні", що призводило до бюджетних втрат і зловживань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Вона розповіла, що нові правила передбачають:

  • отримання ліцензій під час відкритих конкурсів;
  • ліцензійні платежі кожного року - більше ніж 67 млн грн від трьох операторів;
  • електронну облікову систему для відстеження продажів та виплати виграшів у режимі онлайн;
  • ⁠унікальні QR-коди для кожного білета і термінала для захисту від підробок і підтвердження легальності обладнання.

"Наступний крок - оновлення Закону "Про державні лотереї". Він потребує серйозного вдосконалення, щоб припинити монополію, закрити прогалини в регулюванні та відкрити ринок для міжнародних компаній і інвестицій", - зазначила прем'єрка.

Нові вимоги для грального бізнесу

Нагадаємо, нещодавно Міністерство цифрової трансформації запропонувало обмежити витрати та час на азартні ігри.

Йдеться про те, що в гральних закладах казино та залах гральних автоматів гравцям буде заборонено витрачати понад 20% свого середньомісячного доходу протягом одного дня.

Для азартних ігор в інтернеті, включно з онлайн-казино та онлайн-покером, ліміт буде ще суворішим - не більш як 15% середньомісячного доходу на день.

Раніше Кабінет міністрів України запровадив нові, більш жорсткі вимоги до організаторів азартних ігор. Метою таких заходів є боротьба з лудоманією.

