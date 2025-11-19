Впервые за более чем 12 лет. Украина перезапускает рынок гослотерей: новые правила

Новые требования для игорного бизнеса

Напомним, недавно Министерство цифровой трансформации предложило ограничить расходы и время на азартные игры.

Речь идет о том, что в игорных заведениях казино и залах игровых автоматов игрокам будет запрещено тратить более 20% своего среднемесячного дохода в течение одного дня.

Для азартных игр в интернете, включая онлайн-казино и онлайн-покер, лимит будет еще строже - не более 15% среднемесячного дохода в день.

Ранее Кабинет министров Украины ввел новые, более жесткие требования к организаторам азартных игр. Целью таких мер является борьба с лудоманией.