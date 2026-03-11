ua en ru
Впервые за месяц: на западе Украины вернули графики отключений света

19:21 11.03.2026 Ср
3 мин
Ограничения будут действовать во всех без исключения областях региона
aimg Елена Чупровская
Впервые за месяц: на западе Украины вернули графики отключений света Фото: графики отключения света применили в некоторых областях запада Украины (Getty Images)

В некоторых областях запада Украины снова начали действовать графики отключения электроэнергии. В ряде областей - впервые за почти месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию областных облэнерго.

Читайте также: Выстрел себе в ногу: в МИД ответили Словакии на решение об электричестве

В каких областях действуют графики отключений

Графики отключения света впервые с 18 февраля опубликовали для Закарпатской области. ЧАО "Закарпатьеоблэнерго" вечером 11 марта планирует применение ограничений для нескольких групп потребителей. Максимально будут выключать свет на 2 часа.

Впервые за месяц: на западе Украины вернули графики отключений светаФото: график отключения света на Закарпатье 11 марта (ЧАО "Закарпатьеоблэнерго")

Также 18 февраля в последний раз применяли ограничения на Прикарпатье. Согласно информации от "Прикарпатьеоблэнерго", вечером 11 марта в Ивано-Франковской области также будут выключать электричество максимально на 2 часа, и только некоторым группам.

Фото: график отключения света на 11 марта в Ивано-Франковской области (Прикарпатьеоблэнерго)

Фото: график отключения света на 11 марта в Ивано-Франковской области (Прикарпатьеоблэнерго)

В Хмельницкой области также планируются ограничения. "Хмельницкоблэнерго" опубликовало графики на 11 марта - выключат 5 подчерг.

Фото: график отключения света на 11 марта в Хмельницкой области (Хмельницкоблэнерго)

Фото: график отключения света на 11 марта в Хмельницкой области (Хмельницкоблэнерго)

На Тернопольщине вечером 11 марта применяются ограничения для обычных потребителей, а также для промышленности и бизнеса. АО "Тернопольоблэнерго" не публикует общих графиков отключения - каждый потребитель должен найти свой адрес на сайте.

Фото: одна из очередей отключений света на Тернопольщине (скриншот с сайта АО "Тернопольоблэнерго"

Фото: одна из очередей отключений света на Тернопольщине (скриншот с сайта АО "Тернопольоблэнерго"

Последний раз ограничения применяли в области 28 февраля.

Львовщина также вечером 11 марта будет с перерывами в электроснабжении. Впервые с 17 февраля здесь применили графики отключения света. Шесть очередей потребителей будут без электричества 2 часа.

Впервые за месяц: на западе Украины вернули графики отключений светаФото: график отключения света на 11 марта во Львовской области (Львовоблэнерго)

В Черновицкой области из 12 групп потребителей вечером 11 марта половина будет без света в течение 2-2,5 часов. Об этом свидетельствуют графики, опубликованные АО "Черновцыоблэнерго".

Впервые за месяц: на западе Украины вернули графики отключений светаФото: график отключения света на 11 марта в Черновицкой области (АО "Черновцыоблэнерго")

На Волыни тоже действуют графики. По данным "Волыньоблэнерго", будут отключать 6 из 12 подчиненных потребителей. Возможны экстренные отключения - в случае, если у НЭК "Укрэнерго" будет необходимость сбалансировать энергосистему.

Впервые за месяц: на западе Украины вернули графики отключений светаФото: график отключения света на 11 марта в Волынской области ("Волыньоблэнерго")

Графики отключения света действуют и на Ровенщине. Согласно графику, опубликованному на сайте "Ровнооблэнерго", 11 марта будут отключать шесть очередей потребителей. Максимальный объем отключений - 2 часа.

Впервые за месяц: на западе Украины вернули графики отключений светаФото: график отключения света на 11 марта в Ровенской области ("Ровнооблэнерго")

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Украина возобновила экспорт электроэнергии, что вызвало критику - мол, как можно продавать свет, когда самим не хватает.

На самом деле энергосистема работает так, что днем солнечные панели или ночью атомные станции могут производить больше, чем страна потребляет, и этот излишек просто некуда девать - так что его выгоднее продать и получить валюту.

При этом вечером, когда спрос растет, Украина сама может покупать электричество у соседей. А дефицит в некоторых регионах связан не с нехваткой генерации, а с тем, что российские атаки повредили сети передачи - и физически доставить ток туда сложно.

При этом Украина, несмотря на угрозы премьеров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо, импортировала рекордное количество электричества именно из этих стран. В феврале объем закупленного электричества составил 1,26 млн МВт-ч.

