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Вперше в історії ЗСУ. У Литві відбувся випуск українських інструкторів з вогневої підготовки

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Литва, Неділя 26 лютого 2023 16:21
Вперше в історії ЗСУ. У Литві відбувся випуск українських інструкторів з вогневої підготовки Фото: у Литві відбувся випуск українських інструкторів з вогневої підготовки (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Литві відбувся перший в історії Збройних Сил України випуск інструкторів з вогневої підготовки І-ІІІ класу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

"Підготовка українських військовослужбовців проходила у Литовській Республіці. Наші хлопці та дівчата отримали важливі для них знання та вміння з правил поводження зі зброєю та методичних підходів до навчання особового складу володінню різними видами стрілецької зброї", - повідомили у міністерстві.

Зазначається, що головнокомандувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис особисто привітав українських військових з успішним закінченням навчання.

Як повідомлялося раніше, громадяни Литви зібрали 14 млн євро на придбання радарів для української ППО.

Окрім того, Литва відправила Україні партію автоматичних гармат L-70 та боєприпаси.

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