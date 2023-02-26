Вперше в історії ЗСУ. У Литві відбувся випуск українських інструкторів з вогневої підготовки
У Литві відбувся перший в історії Збройних Сил України випуск інструкторів з вогневої підготовки І-ІІІ класу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.
"Підготовка українських військовослужбовців проходила у Литовській Республіці. Наші хлопці та дівчата отримали важливі для них знання та вміння з правил поводження зі зброєю та методичних підходів до навчання особового складу володінню різними видами стрілецької зброї", - повідомили у міністерстві.
Зазначається, що головнокомандувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис особисто привітав українських військових з успішним закінченням навчання.
Як повідомлялося раніше, громадяни Литви зібрали 14 млн євро на придбання радарів для української ППО.
Окрім того, Литва відправила Україні партію автоматичних гармат L-70 та боєприпаси.
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