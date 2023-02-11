До України прибула партія автоматичних гармат L-70 від Литви

До України прибула військова допомога від Литви. Направили зенітні гармати L-70 і боєприпаси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Партія відправлених зенітних гармат L-70 і боєприпасів, що допоможуть захистити об'єкти критичної інфраструктури, вже прибула до України", - пише міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші захисники протягом двох тижнів проходили навчання на зенітних установках L-70 у Литві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.