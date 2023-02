До України прибула партія автоматичних гармат L-70 від Литви

"Партія відправлених зенітних гармат L-70 і боєприпасів, що допоможуть захистити об'єкти критичної інфраструктури, вже прибула до України", - пише міністр.

