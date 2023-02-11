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До України прибула партія автоматичних гармат L-70 від Литви

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Субота 11 лютого 2023 12:29
До України прибула партія автоматичних гармат L-70 від Литви Фото: до України прибула партія автоматичних гармат L-70 від Литви (facebook.com/kariuomene)
Автор: Сергій Пишкін

До України прибула військова допомога від Литви. Направили зенітні гармати L-70 і боєприпаси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Партія відправлених зенітних гармат L-70 і боєприпасів, що допоможуть захистити об'єкти критичної інфраструктури, вже прибула до України", - пише міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші захисники протягом двох тижнів проходили навчання на зенітних установках L-70 у Литві.

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