Литовці зібрали 14 млн євро на радари для ППО України

У Литві зібрали кошти на придбання радарів для української ППО. Загальна сума внесків склала 14 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організаторів.

"З наближенням роковин широкомасштабної війни телерадіокомпанія ЛРТ спільно з Організаціями "Blue/Yellow", "Laisvės TV", "1K fondas" та "Stiprūs kartu" ("Сильні разом") запросила об'єднатися та взяти участь в акції "RADAROM". Кошти, зібрані в ході кампанії, були використані для придбання функціональних тактичних радарів", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що підсумкова сума майже втричі перевищила первісний план 5 млн євро. При тому, що одна радарна установка коштує близько 1 млн євро.

"14 млн євро від литовців на купівлю радарів для захисту України. За чотири тижні. Це від нас. Наразі", - повідомив координатор збору Андрюс Тапінас.

Зазначається, що задача радарів - контролювати повітряний простір навколо об'єктів, які мають стратегічне значення для України, таких як електростанції, водонапірні вежі тощо, які допомагають забезпечити максимально нормальне життя українців під час війни.

Нагадаємо, минулого року Литва зібрала гроші на три морські дрони для України.

При цьому нещодавно стало відомо, що жителі Литви зібрали для закупівлі системи протиповітряної оборони для України за 6 млн євро.

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