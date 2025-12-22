Вперше в історії золото подорожчало до рекордного рівня: ЗМІ назвали причину

"Злитки зросли більш ніж на 1,5%, перевищивши попередній рекорд у 4381 долар за унцію, встановлений у жовтні", - йдеться у статті.

Що впливає на ціну золота

Фінансові ринки реагують нервово, тому що геополітична напруженість нікуди не зникла, а економічні сигнали суперечливі.

Успіх золота обумовлений тим, що інвестори знов шукають щось "тверде", без прив’язки до конкретної країни чи валюти.

Як пише Bloomberg, трейдери роблять ставки на те, що Федеральна резервна система двічі знизить процентні ставки у 2026 році після низки економічних даних минулого тижня, тоді як президент США Дональд Трамп також виступав за пом'якшення монетарної політики.

Нижчі ставки зазвичай є попутним вітром для дорогоцінних металів, які не приносять відсотків.

Зростання не обмежується біржовими ставками. Попит на золото підтримують центральні банки, які продовжують активно скуповувати метал. Паралельно вже кілька тижнів поспіль триває приплив коштів у золоті ETF.

Аналітики Goldman Sachs у своєму базовому сценарії зазначають на ціні близько 4900 доларів за унцію у 2026 році.

Срібло також зростає

На тлі стрімкого зростання цін на золото суттєво подорожчало й срібло. Його вартість піднялася на 2,7% і сягнула рекордних 68,99 долара за унцію.

Зростанню сприяли спекулятивні покупки, а також перебої з постачанням у ключових торгових центрах. Крім того, на початку місяця різко активізувалися ф’ючерсні торги сріблом у Шанхаї, а обсяги майже досягли показників, зафіксованих під час попередніх криз.

Спотова ціна на золото зросла на 1,5% до 4404,12 доларів за унцію станом на 13:49 у Сінгапурі. Срібло подорожчало на 2,5% до 68,85 доларів. Платина зросла на 4%, а паладій - на 4,4%.