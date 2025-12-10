Ціна срібла оновила історичний максимум: скільки коштує

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg .

У середу, 10 грудня, ціна білого металу зросла на 1,3% до рекордних 61,48 долара за унцію.

Золото незначно зросло до 4 209,62 долара. Платина та паладій впали.

Як пише видання, швидке зростання срібла в останні дні підтримувалося спекулятивними ставками на те, що центральний банк США знизить ставку на чверть пункту наприкінці свого засідання 9-10 грудня. Нижчі витрати на позики зазвичай є попутним вітром для нерентабельних дорогоцінних металів.

"Срібло має велику роздрібну та спекулятивну базу. Як тільки у вас є імпульс зростання, воно, як правило, приносить більше грошей", - пояснив директор зі стратегії сировинних товарів Девід Вілсон.

Цього року срібло подорожчало більш ніж удвічі та зросло швидше, ніж золото. Ціни різко пішли вгору після історичного дефіциту металу в жовтні. Хоча ця криза послабшала, оскільки більше металу надходить до лондонських сховищ, ставки за позиками залишаються підвищеними, що свідчить про тривале стиснення.

Інші ринки зараз стикаються з обмеженням пропозиції, а китайські запаси знаходяться на десятилітньому мінімумі.

Зростання також підтримувалося припливом коштів до біржових фондів.

Аналітик зазначає, що після стрибка ціни майже на 20% за останні три тижні ринок теоретично мав би перейти до корекції.

Водночас він підкреслює, що потужні позитивні настрої та прогнози про можливе зростання срібла до 100 доларів можуть підтримати подальший рух угору.