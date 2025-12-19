Золото стрімко зростає в ціні через плутанину в США та ситуацію навколо Венесуели

Золото, срібло та платина значно зросли в ціні після того, як на тлі інфляції в США з'явилася тенденція на зниження облікової ставки, а також через геополітичну напруженість навколо Венесуели.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зазначається, що ціни на срібло та золото коливалися поблизу рекордно високого рівня після того, як повільніша інфляція в США підтримала тенденцію на зниження процентних ставок. Водночас платина наблизилася до свого 17-річного піка вартості.

19 грудня спотова ціна на золото становила близько 4320 доларів за унцію з тенденцією на подальше зростання. На ситуацію вплинули ціни на споживчому ринку в США та плутанина щодо прогнозування інфляції через багатотижневий шатдаун уряду. Загальні ціни виглядають так:

Золото: 4 320,88 долара за унцію;

Срібло: 65,32 долара за унцію;

Ще одна причина посилення привабливості золота - геополітична напруженість навколо Венесуели. Вона посилила привабливість золота, як притулку для капіталу, особливо після наказу Трампа заблокувати усі підсанкційні танкери, щоб посилити тиск на Каракас.

"Цього року ціни на дорогоцінні метали стрімко зростають, і як золото, так і срібло продемонструють найкращі річні показники з 1979 року. Срібло зросло більш ніж удвічі, а золото підскочило приблизно на дві третини завдяки збільшенню скуповування центральними банками та припливу коштів у біржові інвестиційні фонди, що підтримуються злитками", - додає видання.