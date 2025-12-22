Впервые в истории золото подорожало до рекордного уровня: СМИ назвали причину

"Слитки выросли более чем на 1,5%, превысив предыдущий рекорд в 4381 доллар за унцию, установленный в октябре", - говорится в статье.

Что влияет на цену золота

Финансовые рынки реагируют нервно, потому что геополитическая напряженность никуда не исчезла, а экономические сигналы противоречивы.

Успех золота обусловлен тем, что инвесторы вновь ищут что-то "твердое", без привязки к конкретной стране или валюте.

Как пишет Bloomberg, трейдеры делают ставки на то, что Федеральная резервная система дважды снизит процентные ставки в 2026 году после ряда экономических данных на прошлой неделе, тогда как президент США Дональд Трамп также выступал за смягчение монетарной политики.

Более низкие ставки обычно являются попутным ветром для драгоценных металлов, которые не приносят процентов.

Рост не ограничивается биржевыми ставками. Спрос на золото поддерживают центральные банки, которые продолжают активно скупать металл. Параллельно уже несколько недель подряд продолжается приток средств в золотые ETF.

Аналитики Goldman Sachs в своем базовом сценарии отмечают на цене около 4900 долларов за унцию в 2026 году.

Серебро также растет

На фоне стремительного роста цен на золото существенно подорожало и серебро. Его стоимость поднялась на 2,7% и достигла рекордных 68,99 доллара за унцию.

Росту способствовали спекулятивные покупки, а также перебои с поставками в ключевых торговых центрах. Кроме того, в начале месяца резко активизировались фьючерсные торги серебром в Шанхае, а объемы почти достигли показателей, зафиксированных во время предыдущих кризисов.

Спотовая цена на золото выросла на 1,5% до 4404,12 долларов за унцию по состоянию на 13:49 в Сингапуре. Серебро подорожало на 2,5% до 68,85 долларов. Платина выросла на 4%, а палладий - на 4,4%.