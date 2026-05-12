Вперше в історії США почали виділяти нафту іншим країнам зі стратегічних резервів

Білий дім намагається зупинити стрімке зростання цін на пальне, адже війна в Ірані перевернула світовий ринок. США вперше в історії вирішили вивільнити 172 мільйони барелів зі стратегічного нафтового резерву (SPR). Це частина великого плану, адже Міжнародне енергетичне агентство готує до випуску рекордні 400 мільйонів барелів сировини.

Які танкери везуть паливо до Туреччини

Першим на маршрут вийшло судно North Star під грецьким прапором. У квітні воно завантажило близько 680 000 барелів малосолодкої нафти. Сировину взяли з резерву Брайан-Маунд поблизу Техас-Сіті. Танкер має прибути до турецького порту Аліага в середині травня.

Друга партія ще більша: танкер DHT Antelope під прапором Гонконгу завантажив 1,1 мільйона барелів нафти наприкінці квітня. Процес відбувався на шельфі Галвестона. Моряки перекачували нафту з одного судна на інше прямо у відкритому морі.

Хто ще отримує американську сировину

Крім Туреччини, нафту зі стратегічних запасів США вже відправили до Італії та Нідерландів. Вашингтон хоче компенсувати дефіцит, який виник через воєнний конфлікт на Близькому Сході.