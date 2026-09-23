ua en ru
Ср, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Вперше в історії: астрономи зафіксували радіосигнал від екзопланети поза Сонячною системою

08:11 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Вперше в історії: астрономи зафіксували радіосигнал від екзопланети поза Сонячною системою Спіймано радіосигнал від планети поза Сонячною системою (фото: Wikimedia Commons)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Астрономи вперше почули радіосигнал від екзопланети - його джерелом виявилася Beta Pictoris b, а не її зоря. Це перший підтверджений випадок такого спостереження в історії.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv.

Що насправді передає радіосигнал із глибокого космосу

Науковці одразу зазначають: виявлені хвилі не є спробою інопланетного контакту. Зафіксовані спалахи виявилися результатом потужного полярного сяйва у верхніх шарах атмосфери планетарного гіганта.

Спостереження проводилися за допомогою радіотелескопа MeerKAT у Південній Африці протягом 2025 та 2026 років на частотах від 0,85 до 3,5 ГГц.

Як астрономи довели, що імпульс подала саме планета?

Планета Beta Pictoris b розташована на відстані близько 63,4 світлового року від Землі. Вона обертається навколо гарячої зірки Beta Pictoris разом із двома іншими відомими планетами системи.

Раніше радіосигнали з подібних систем губилися на тлі випромінювання самих зірок.

Щоб переконатися, що імпульси надсилає саме планета, астрономи використали як орієнтири квазари - над'яскраві ядра далеких галактик.

Завдяки надточній прив'язці координат вчені довели, що короткі, повторювані та сильно поляризовані сплески радіохвиль продукує саме цей космічний гігант.

Вперше в історії: астрономи зафіксували радіосигнал від екзопланети поза Сонячною системоюПланета Б - одна з трьох відомих планет, що обертаються навколо Beta Pictoris (прим. ред.: третя планета на цій схемі не показана, джерело: Ceballos et al., arXiv, 2026)

Читайте більше: На мільярд років раніше: вчені визначили, коли Земля повністю втратить кисень

Чому планета-гігант має рекордне магнітне поле?

Планета Beta Pictoris b була відкрита ще у 2008 році.

Її характеристики:

  • Маса - приблизно у 10 разів більша за масу Юпітера.
  • Швидкість обертання - один оберт навколо власної осі триває лише 8-9 годин.
  • Магнітне поле - у тисячі разів потужніше за земне.

Швидке обертання та потужне внутрішнє динамо створюють електронно-циклотронну мазерну нестабільність, яка й генерує інтенсивні радіохвилі.

Вчені підкреслюють: це відкриття стало першим у історії прямим вимірюванням сили магнітного поля екзопланети.

Наразі астрономи готуються дослідити за цією методикою ще 7 інших планет-гігантів у 5 найближчих зоряних системах.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Науковці Планети Астрономи
Новини
У Києві через атаку РФ пошкоджені склади та призупинено поїзди Kyiv City Express
У Києві через атаку РФ пошкоджені склади та призупинено поїзди Kyiv City Express
Аналітика
Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом
Роман Коткореспондент РБК-Україна Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом