Життя могло виникнути до формування Землі: вчені з Гарварду знайшли докази у метеоритах

Компоненти для зародження життя на Землі можуть бути старшими за саму планету - вони сформувалися ще до її народження у темряві ранньої Сонячної системи. Вчені з Гарварду довели це, проаналізувавши склад декількох метеоритів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interesting Engineering .

Звідки на Землі взялися перші молекули для життя?

Тривалий час вчені намагалися з'ясувати походження складних органічних сполук, зокрема амінокислот, знайдених усередині вуглецевих хондритів.

Ці рідкісні кам'яні метеорити віком понад 4,5 мільярда років утворилися безпосередньо з протопланетної пилової хмари й містять крихітні мінеральні сфери - хондри.

Головне питання полягало у тому, де саме сформувалися ці органічні молекули: у глибокому відкритому космосі чи пізніше під впливом нагрівання та хімічних процесів усередині батьківських астероїдів.

Що насправді розкрив хімічний аналіз космічних каменів?

Команда під керівництвом Деніела Крокера та Девіда Джонстона вивчила різноманітну колекцію примітивних метеоритів груп CI, CM і CR, а також рідкісні зразки Bells і Tarda.

Завдяки точним вимірюванням з'ясувалося, що ізотопи кисню в органічній матерії цих об'єктів мають чіткий первинний підпис.

Цей показник фіксує початковий процес змішування речовин у газопиловому диску задовго до появи перших планет. Такий розподіл доводить, що молекули отримали свій кисень на найранніших етапах існування Сонячної системи.

Зріз внутрішньої частини вуглецевого хондритового метеорита, що містить органічну речовину з ранньої Сонячної системи (джерело: Harvard University, Cambridge, MA)

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Як метеорити зберегли зародки життя через мільярди років?

Попри те, що астероїди протягом мільярдів років зазнавали потужних зіткнень, внутрішнього нагрівання та впливу талої води, виявлені хімічні маркери залишилися практично недоторканими.

Це свідчить про те, що органічна матерія утворилася на холодних околицях молодої Сонячної системи, перемішалася у космічному просторі, а згодом потрапила до складу метеоритів.

У подальшому саме ці космічні тіла під час падіння на молоду Землю доставили готові будівельні блоки для подальшого розвитку біологічного життя.