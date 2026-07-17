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Вперше в історії більшість поляків проти прийому біженців з України, - опитування

22:02 17.07.2026 Пт
2 хв
Аналогічна ситуація спостерігається і щодо надання підтримки українцям
aimg Валерій Ульяненко
Вперше в історії більшість поляків проти прийому біженців з України, - опитування Фото: більшість поляків проти прийому українських біженців (Getty Images)
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У Польщі вперше за весь час соціологічних спостережень кількість громадян, які виступають проти прийому біженців з України, перевищила кількість прихильників такого рішення.

Про це йдеться у даних опитування Центру дослідження громадської думки (CBOS), повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Згідно з результатами дослідження, наразі 52% респондентів вважають, що Польща не повинна більше приймати українських біженців. Натомість протилежної думки дотримуються 42% опитаних.

Соціологи наголошують, що це перший подібний результат із 2014 року, коли CBOS розпочав регулярні опитування на цю тему після окупації Росією Криму. Для порівняння: одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 року рівень підтримки прийому українців серед поляків досягав рекордних 94%.

Динаміка ставлення за останній час виглядає так:

  • порівняно з груднем минулого року частка противників прийому біженців зросла на 6 процентних пунктів;
  • частка прихильників зменшилася на аналогічні 6 процентних пунктів.

Думки щодо обсягів допомоги та нових правил

Дослідження також показало, що більшість громадян вважають чинну підтримку українців надмірною. Зокрема, 54% респондентів переконані, що допомога є занадто великою. Ще 40% назвали її адекватною, і лише 3% вважають її недостатньою.

Автори звіту підкреслюють, що кількість незадоволених масштабами підтримки стабільно зростає з вересня минулого року.

Водночас поляки продемонстрували неоднозначну реакцію на нещодавні зміни у законодавстві щодо допомоги українцям. Зокрема, 87% опитаних підтримали обмеження доступу до повного пакета безкоштовних медичних послуг для тих українців, які не сплачують внески на медстрахування у Польщі (проти виступили лише 8%).

Крім того, 58% респондентів виступили проти скасування права на безкоштовне проживання у колективних центрах для матерів із дітьми віком понад один рік (підтримали це обмеження тільки 29%).

Нагадаємо, згідно з результатами нещодавнього опитування, 59,7% поляків не підтримують вступ України до Європейського Союзу. Зокрема, 27,4% респондентів відповіли "скоріше ні", тоді як 32,3% повідомили, що категорично проти такого кроку.

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