Вперше в історії більшість поляків проти прийому біженців з України, - опитування
У Польщі вперше за весь час соціологічних спостережень кількість громадян, які виступають проти прийому біженців з України, перевищила кількість прихильників такого рішення.
Про це йдеться у даних опитування Центру дослідження громадської думки (CBOS), повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Згідно з результатами дослідження, наразі 52% респондентів вважають, що Польща не повинна більше приймати українських біженців. Натомість протилежної думки дотримуються 42% опитаних.
Соціологи наголошують, що це перший подібний результат із 2014 року, коли CBOS розпочав регулярні опитування на цю тему після окупації Росією Криму. Для порівняння: одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 року рівень підтримки прийому українців серед поляків досягав рекордних 94%.
Динаміка ставлення за останній час виглядає так:
- порівняно з груднем минулого року частка противників прийому біженців зросла на 6 процентних пунктів;
- частка прихильників зменшилася на аналогічні 6 процентних пунктів.
Думки щодо обсягів допомоги та нових правил
Дослідження також показало, що більшість громадян вважають чинну підтримку українців надмірною. Зокрема, 54% респондентів переконані, що допомога є занадто великою. Ще 40% назвали її адекватною, і лише 3% вважають її недостатньою.
Автори звіту підкреслюють, що кількість незадоволених масштабами підтримки стабільно зростає з вересня минулого року.
Водночас поляки продемонстрували неоднозначну реакцію на нещодавні зміни у законодавстві щодо допомоги українцям. Зокрема, 87% опитаних підтримали обмеження доступу до повного пакета безкоштовних медичних послуг для тих українців, які не сплачують внески на медстрахування у Польщі (проти виступили лише 8%).
Крім того, 58% респондентів виступили проти скасування права на безкоштовне проживання у колективних центрах для матерів із дітьми віком понад один рік (підтримали це обмеження тільки 29%).
Нагадаємо, згідно з результатами нещодавнього опитування, 59,7% поляків не підтримують вступ України до Європейського Союзу. Зокрема, 27,4% респондентів відповіли "скоріше ні", тоді як 32,3% повідомили, що категорично проти такого кроку.