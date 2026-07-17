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Впервые в истории большинство поляков против приема беженцев из Украины, - опрос

22:02 17.07.2026 Пт
2 мин
Аналогичная ситуация наблюдается и по поводу оказания поддержки украинцам
aimg Валерий Ульяненко
Впервые в истории большинство поляков против приема беженцев из Украины, - опрос Фото: большинство поляков против приема украинских беженцев (Getty Images)
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В Польше впервые за все время социологических наблюдений количество граждан, выступающих против приема беженцев из Украины, превысило количество сторонников такого решения.

Об этом говорится в данных опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Согласно результатам исследования, сейчас 52% респондентов считают, что Польша не должна больше принимать украинских беженцев. В то же время противоположного мнения придерживаются 42% опрошенных.

Социологи подчеркивают, что это первый подобный результат с 2014 года, когда CBOS приступил к регулярным опросам на эту тему после оккупации Россией Крыма. Для сравнения: сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году уровень поддержки приема украинцев среди поляков достигал рекордных 94%.

Динамика отношения за последнее время выглядит так:

  • по сравнению с декабрем прошлого года доля противников приема беженцев выросла на 6 процентных пунктов;
  • доля сторонников уменьшилась на аналогичные 6 процентных пункта.

Мнения по поводу объемов помощи и новых правил

Исследование также показало, что большинство граждан считают действующую поддержку украинцев чрезмерной. В частности, 54% респондентов убеждены, что помощь слишком велика. Еще 40% назвали ее адекватной, и только 3% считают ее недостаточной.

Авторы отчета подчеркивают, что количество недовольных масштабами поддержки стабильно растет с сентября прошлого года.

Поляки продемонстрировали неоднозначную реакцию на недавние изменения в законодательстве по поводу помощи украинцам. В частности, 87% опрошенных поддержали ограничение доступа к полному пакету бесплатных медицинских услуг для украинцев, которые не платят взносы на медстрахование в Польше (против выступили только 8%).

Кроме того, 58% респондентов выступили против отмены права на бесплатное проживание в коллективных центрах для матерей с детьми старше одного года (поддержали это ограничение только 29%).

Напомним, согласно результатам недавнего опроса, 59,7% поляков не поддерживают вступление Украины в Европейский Союз. В частности, 27,4% респондентов ответили "скорее нет", в то время как 32,3% сообщили, что категорически против такого шага.

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