Вперше без імпорту: голова "Нафтогазу" оприлюднив плани на наступний опалювальний сезон

"Цього року українського газу буде достатньо, аби пройти опалювальний сезон 2023-2024 без імпорту", - сказав він.

За його словами, у 2023 році НАК планує видобути 13,5 млрд кубометрів газу. Також маємо певні очікування від приватних видобувників.

"Але є воєнні ризики. Тому Нафтогаз долучився до платформи спільних закупівель газу Aggregate EU. Тобто якщо при негативному розвитку подій палива не вистачатиме, ми зможемо оперативно замовити потрібні нам обсяги", - сказав голова НАК.

Чернишов наголосив, що це тільки фактор війни. "А взагалі Україна посідає друге місце в Європі за підтвердженими запасами газу. І ми маємо нарешті почати використовувати цей потенціал", - додав він.