UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вперше без імпорту: голова "Нафтогазу" оприлюднив плани на наступний опалювальний сезон

Фото: голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна може пройти опалювальний сезон 2023-2024 років вперше без імпорту газу. У разі реалізації воєнних ризиків можна швидко купити необхідні обсяги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова виданню NV.

"Цього року українського газу буде достатньо, аби пройти опалювальний сезон 2023-2024 без імпорту", - сказав він.

За його словами, у 2023 році НАК планує видобути 13,5 млрд кубометрів газу. Також маємо певні очікування від приватних видобувників.

"Але є воєнні ризики. Тому Нафтогаз долучився до платформи спільних закупівель газу Aggregate EU. Тобто якщо при негативному розвитку подій палива не вистачатиме, ми зможемо оперативно замовити потрібні нам обсяги", - сказав голова НАК.

Чернишов наголосив, що це тільки фактор війни. "А взагалі Україна посідає друге місце в Європі за підтвердженими запасами газу. І ми маємо нарешті почати використовувати цей потенціал", - додав він.

Нагадаємо, Україна доєдналася до Енергетичної платформи зі спільних закупівель газу в ЄС. За результатами першого тендеру для України узгоджено 100% запрошених обсягів.

У квітні Оператор газосховищ України "Укртрансгаз" розпочав новий сезон закачування газу в підземні сховища (ПСГ). Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) оцінила потреби "Нафтогазу" в імпорті газу наступного опалювального сезону у 2 млрд кубометрів.

Уряд визначив, що на початок опалювального сезону у ПСГ повинно бути трохи більше ніж 14 млрд кубометрів. Станом на зараз у ПСГ більше 9 млрд кубометрів газу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газНафтогаз України