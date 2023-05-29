Вперше без імпорту: голова "Нафтогазу" оприлюднив плани на наступний опалювальний сезон

Україна може пройти опалювальний сезон 2023-2024 років вперше без імпорту газу. У разі реалізації воєнних ризиків можна швидко купити необхідні обсяги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова виданню NV.
"Цього року українського газу буде достатньо, аби пройти опалювальний сезон 2023-2024 без імпорту", - сказав він.
За його словами, у 2023 році НАК планує видобути 13,5 млрд кубометрів газу. Також маємо певні очікування від приватних видобувників.
"Але є воєнні ризики. Тому Нафтогаз долучився до платформи спільних закупівель газу Aggregate EU. Тобто якщо при негативному розвитку подій палива не вистачатиме, ми зможемо оперативно замовити потрібні нам обсяги", - сказав голова НАК.
Чернишов наголосив, що це тільки фактор війни. "А взагалі Україна посідає друге місце в Європі за підтвердженими запасами газу. І ми маємо нарешті почати використовувати цей потенціал", - додав він.
Нагадаємо, Україна доєдналася до Енергетичної платформи зі спільних закупівель газу в ЄС. За результатами першого тендеру для України узгоджено 100% запрошених обсягів.
У квітні Оператор газосховищ України "Укртрансгаз" розпочав новий сезон закачування газу в підземні сховища (ПСГ). Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) оцінила потреби "Нафтогазу" в імпорті газу наступного опалювального сезону у 2 млрд кубометрів.
Уряд визначив, що на початок опалювального сезону у ПСГ повинно бути трохи більше ніж 14 млрд кубометрів. Станом на зараз у ПСГ більше 9 млрд кубометрів газу.
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