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Україна отримає 100% запрошених обсягів газу в рамках спільних закупівель ЄС

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Україна, Вівторок 16 травня 2023 14:25
Україна отримає 100% запрошених обсягів газу в рамках спільних закупівель ЄС Фото: Україна отримає 100% газу у рамках спільних закупівель ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Перший тендер на спільні закупівлі газу на рівні ЄС у рамках Енергетичної платформи пройшов успішно. Покупці виставили заявки на 11,6 млрд кубометрів газу і отримали пропозиції на 13,4 млрд кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича, розміщену на сайті ЄК .

За його словами, 25 постачальників зробили пропозиції, і найбільш привабливі з них уже були узгоджені з клієнтами, внаслідок чого було узгоджено обсяги на 10,9 млрд кубометрів. З цього обсягу ЗПГ становить понад 20%, а решта майже 80% припадає на трубопровідний газ.

"Це чудовий результат для інструменту, якого ще п'ять місяців тому не існувало", - сказав він.

Шефчович повідомив, що для України узгоджено 100% запрошених обсягів.

Покупці та продавці тепер розпочнуть переговори щодо погодження газових контрактів. ЄС не бере участі у цих комерційних переговорах.

У другій половині червня ЄС плануємо запустити другий раунд агрегації заявок та проведення торгів. І ще три раунди заплановано до кінця цього року.

ЄС розробив спільну схему закупівель газу, щоб допомогти заповнити газові сховища перед зимою та уникнути повторення рекордно високих цін на енергоносії та побоювань щодо нестачі енергії в Європі минулого року після того, як Росія скоротила постачання газу.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" зареєструвався на платформі спільних закупівель газу у Європейському Союзі Aggregate EU.

Комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон, Україну інтегрували у платформу спільних закупівель газу з метою допомогти отримати 2 млрд. кубометрів додаткового газу .

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