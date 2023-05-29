Впервые без импорта: глава "Нафтогаза" обнародовал планы на следующий отопительный сезон

"В этом году украинского газа будет достаточно, чтобы пройти отопительный сезон 2023-2024 без импорта", - сказал он.

По его словам, в 2023 году НАК планирует добыть 13,5 млрд кубометров газа. Также есть определенные ожидания от частных добытчиков.

"Но есть военные риски. Поэтому Нафтогаз присоединился к платформе совместных закупок газа Aggregate EU. То есть, если при негативном развитии событий топлива не будет хватать, мы сможем оперативно заказать нужные нам объемы", - сказал глава НАК.

Чернышов подчеркнул, что это только фактор войны. "А вообще Украина занимает второе место в Европе по подтвержденным запасам газа. И мы должны наконец-то начать использовать этот потенциал", - добавил он.