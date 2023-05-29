Впервые без импорта: глава "Нафтогаза" обнародовал планы на следующий отопительный сезон

Украина может пройти отопительный сезон 2023-2024 годов впервые без импорта газа. При реализации военных рисков можно быстро купить необходимые объемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова изданию NV.
"В этом году украинского газа будет достаточно, чтобы пройти отопительный сезон 2023-2024 без импорта", - сказал он.
По его словам, в 2023 году НАК планирует добыть 13,5 млрд кубометров газа. Также есть определенные ожидания от частных добытчиков.
"Но есть военные риски. Поэтому Нафтогаз присоединился к платформе совместных закупок газа Aggregate EU. То есть, если при негативном развитии событий топлива не будет хватать, мы сможем оперативно заказать нужные нам объемы", - сказал глава НАК.
Чернышов подчеркнул, что это только фактор войны. "А вообще Украина занимает второе место в Европе по подтвержденным запасам газа. И мы должны наконец-то начать использовать этот потенциал", - добавил он.
Напомним, Украина присоединилась к Энергетической платформе по совместным закупкам газа в ЕС. По результатам первого тендера для Украины согласовано 100% приглашенных объемов .
В апреле Оператор газохранилищ Украины "Укртрансгаз" начал новый сезон закачки газа в подземные хранилища (ПХГ). Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) оценили потребности "Нафтогаза" в импорте газа в следующем отопительном сезоне в 2 млрд кубометров.
Правительство определило, что к началу отопительного сезона в ПХГ должно быть чуть более 14 млрд кубометров. На сегодня в ПХГ более 9 млрд кубометров газа.
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