"Нафтогазу" буде потрібно імпорт 2 млрд кубометрів газу, - Меморандум з МВФ
Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) оцінила потреби "Нафтогазу" в імпорті газу наступного опалювального сезону у 2 млрд кубометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.
Як наголошується в документі, низьке внутрішнє споживання, стійке внутрішнє виробництво та м'яка зима обмежили потребу в імпорті газу цього сезону.
"У наступному опалювальному сезоні може знадобитися близько 2 млрд кубометрів додаткового імпорту газу за базовими умовами", - йдеться у Меморандумі.
При цьому "Нафтогаз" досяг прогресу у забезпеченні додаткового фінансування імпорту газу через ЄБРР та двосторонніх донорів.
За оцінками уряду, витрати на закупівлю газу компенсуватимуться за рахунок виділення бюджетних коштів в обсязі 60 млрд гривень як компенсацію за ПСО (постачавки газу населенню за фіксованими цінами).
Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що Україна може відмовитись від імпорту газу вже цього року. План вимагає, щоб "Нафтогаз" збільшив видобуток на 8%, а приватні компанії - на 16% на тлі заборони експорту палива.
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