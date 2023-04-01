ua ru
Сб, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Нафтогазу" буде потрібно імпорт 2 млрд кубометрів газу, - Меморандум з МВФ

Новость на русском →
Україна, Субота 01 квітня 2023 15:55
"Нафтогазу" буде потрібно імпорт 2 млрд кубометрів газу, - Меморандум з МВФ Фото: Україні треба закупити 2 млрд кубометрів газу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандумі) оцінила потреби "Нафтогазу" в імпорті газу наступного опалювального сезону у 2 млрд кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.

Як наголошується в документі, низьке внутрішнє споживання, стійке внутрішнє виробництво та м'яка зима обмежили потребу в імпорті газу цього сезону.

"У наступному опалювальному сезоні може знадобитися близько 2 млрд кубометрів додаткового імпорту газу за базовими умовами", - йдеться у Меморандумі.

При цьому "Нафтогаз" досяг прогресу у забезпеченні додаткового фінансування імпорту газу через ЄБРР та двосторонніх донорів.

За оцінками уряду, витрати на закупівлю газу компенсуватимуться за рахунок виділення бюджетних коштів в обсязі 60 млрд гривень як компенсацію за ПСО (постачавки газу населенню за фіксованими цінами).

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що Україна може відмовитись від імпорту газу вже цього року. План вимагає, щоб "Нафтогаз" збільшив видобуток на 8%, а приватні компанії - на 16% на тлі заборони експорту палива.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України МВФ
NEWS
Тарифи, пенсії, е-рецепт на ліки: головні зміни квітня в Україні
Тарифи, пенсії, е-рецепт на ліки: головні зміни квітня в Україні
DAILY
Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй