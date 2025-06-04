Впервые без главы Пентагона. Что известно о 28-й встрече союзников на "Рамштайне"

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Сегодняшнюю встречу принимает столица Бельгии - Брюссель, где расположена штаб-квартира НАТО. Заседание снова возглавят министры обороны Великобритании и Германии Джон Хили и Борис Писториус.

"В среду, 4 июня 2025 года, Великобритания и Германия созывают Контактную группу по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО", - указано в заявлении на портале Североатлантического альянса.

Таким образом, это будет второй "Рамштайн" для Германии в качестве председательствующей страны и третий для Великобритании.

Обе страны в феврале текущего года перебрали на себя данное руководство после того, как министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты больше не будут играть ключевую роль в регулярных встречах, основанных бывшим главой Пентагона Ллойдом Остином в апреле 2022 года.

Впервые без главы Пентагона на "Рамштайн"

Кстати, действующий министр обороны США впервые за три года пропустит встречу Контактной группы.

Associated Press со ссылкой на неназванного чиновника США пишет, что Пит Хегсет не будет участвовать в "Рамштайн", в том числе и по видеосвязи.

Сообщается, что глава Пентагона, который вернулся в воскресенье из Сингапура с конференции по нацбезопасности, прибудет в Брюссель только сегодня вечером, уже после завершения заседания Контактной группы по обороне Украины.

Как пишет AP, это "последний из серии шагов, которые США сделали, чтобы дистанцироваться от войны в Украине".

Впрочем, по информации Politico, которое приводит заявление представителя Пентагона Кингсли Уилсона, Хегсета не будет на встрече, потому что это "сделал невозможным" его график.

"График поездок господина Хегсета сделал невозможным его присутствие на завтрашнем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Соединенные Штаты сосредоточены на скорейшем завершении войны в Украине на условиях, которые установят прочный мир", - заявил Уилсон.

Как узнало Politico, вместо Хегсета на "Рамштайне" сегодня будет посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

Программа заседания

Портал НАТО уже обнародовал расписание сегодняшней встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (время указано по киевскому времени):

12:30 - пресс-конференция генерального секретаря НАТО Марка Рютте;

15:00 - прибытие участников и вступительные заявления;

15:00 - выступление генерального секретаря НАТО и министра обороны Украины Рустема Умерова;

16:00 - открытие заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины;

18:30 - совместная пресс-конференция.

Во встрече примет участие министр обороны Украины Рустем Умеров, а завтра в более узком кругу соберутся министры обороны Альянса, чтобы завершить последние приготовления к саммиту НАТО в Нидерландах в конце этого месяца.

В частности, завтра ожидается заседание Совета Украина-НАТО, где, вероятно, также не будет присутствовать глава Пентагона, сообщает "Радио Свобода".

Какие ожидания от 28-го "Рамштайн"

Ожидается, что на сегодняшней встрече "Рамштайн" министр обороны Британии объявит о выделении в этом году еще 247 млн фунтов стерлингов (333 млн долларов) на обучение военнослужащих ВСУ в рамках операции "Интерфлекс".

Данная операция с 2022 года обеспечила базовую боевую подготовку для более 55 000 украинских военных с участием 13 стран-партнеров.

Кроме того, Британия подтвердит завершение поставки 140 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины с начала 2025 года.

Также страна планирует инвестировать рекордные 350 миллионов фунтов стерлингов (473 миллиона долларов) в этом году, чтобы нарастить количество переданных Украине дронов до 100 тысяч.

В общем ожидается появление новых пакетов помощи для Украины от других стран и детализация уже выделенных.

О формате "Рамштайн" и прошедшей встрече

Напомним, что первое заседание этой группы состоялось 26 апреля 2022 года на авиабазе "Рамштайн" в Германии - это одна из главных американских военных баз в Европе. Именно поэтому эта инициатива получила неформальное название "Рамштайн" или встреча в формате "Рамштайн".

Несмотря на то, что последующие встречи проходили и в других странах (например, в Брюсселе или онлайн), название "Рамштайн" сохранилось как символ объединенной международной поддержки Украины.

В рамках "Рамштайна" было принято много решений о передаче Украине систем HIMARS, Patriot, Leopard 2, Abrams и тому подобное.