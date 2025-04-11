США не приїдуть, але будуть онлайн: як пройде "Рамштайн" 11 квітня і чого чекає Україна

Сьогодні, 11 квітня, у штаб-квартирі НАТО відбудеться чергова зустріч "Рамштайн". Всупереч повідомленням про можливу відсутність США, глава Пентагону Піт Гегсет все ж візьме участь у засіданні онлайн. На порядку денному посилення ППО України, нові постачання озброєнь та розвиток оборонно-промислового співробітництва.

Докладніше про нову зустріч у форматі "Рамштайн" – на РБК-Україна нижче.

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Контактна група з питань оборони України (UDCG) збереться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 11 квітня.

Засідання стартує о 10:30 за київським часом.

Очолять зустріч Велика Британія разом із Німеччиною.

Інформація про те, що США вперше пропустять "Рамштайн", не підтвердилася. Глава Пентагону братиме участь онлайн.

Головні теми для України: посилення ППО, додаткові поставки озброєнь, залучення союзників для розвитку ОПК.

Що відомо про зустріч

Столиця Бельгії приймає 27-му зустріч Контактної групи з оборони України, відому як "Рамштайн". Засідання очолять міністри оборони Великобританії та Німеччини Джон Гілі та Борис Пісторіус.

"11 квітня Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з оборони України у штаб-квартирі НАТО", – йдеться в анонсі на порталі Північноатлантичного альянсу.

Це буде перше засідання "Рамштайн" для Німеччини в якості головуючої країни та друге для Британії.

Таким чином, нова адміністрація президента США Дональда Трампа передала європейським союзникам лідерство у форматі, який створив попередній керівник Пентагону Ллойд Остін та незмінно очолював його майже три роки.

Напередодні прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер назвав ключову мету зустрічі "Рамштайн-27": мобілізація більшої військової допомоги та підтримки України у боротьбі з повномасштабною російською агресією.

Програма засідання

Портал НАТО опублікував розклад зустрічі Контактної групи по Україні у п'ятницю (час вказаний Києвом):

09:30 – прибуття учасників та вступні заяви;

10:30 – відкриття засідання із заявами голів;

12:45 – офіційне фото учасників "Рамштайну";

13:00 – церемонія підписання листа про наміри створення коаліції щодо розвитку можливостей радіоелектронної боротьби;

13:30 – спільна пресконференція.

Зазначимо, що зустріч "Рамштайн" відбудеться наступного дня після переговорів "коаліції рішучих" – ще одного формату співпраці союзників України.

Очікування та завдання України

Президент Володимир Зеленський озвучив ключові теми для України на "Рамштайні":

постачання додаткових систем ППО, зокрема Patriot;

обговорення нових пакетів оборонної допомоги;

можливість відкриття заводів із виробництва зброї в Україні;

координація між країнами, які готові до довгострокового співробітництва у сфері оборони.

"У п'ятницю буде обговорення питання Patriot, питання протиповітряної оборони, питання додаткових оборонних пакетів. А також питання об'єднання держав, які будуть готові відкривати заводи або лінії виробництва того чи іншого озброєння в Україні", – анонсував Зеленський порядок денний зустрічі.

Фото: міністр оборони України Рустем Умєров буде присутнім на "Рамштайні" 11 квітня (facebook.com/rustemumerov.ua)

Міністр оборони Рустем Умєров, який очолюватиме українську делегацію на зустрічі, також підтвердив, що одним з основних питань стане посилення протиповітряної оборони.

"Україна потребує достатньої кількості сучасних систем, таких як Patriot. Потрібно політичне рішення для постачання цих систем, щоб захистити наші міста і села та життя наших людей передусім від загрози російського балістичного озброєння. Відповідні системи є у партнерів", – зазначив глава Міноборони України.

Ще однією важливою темою є індустріальна співпраця та відкриття спільних оборонних виробництв із союзниками. За словами Умєрова, це дозволить Україні зміцнити власну виробничу базу та забезпечити постійну підтримку фронту.

Чи буде США на "Рамштайні"?

Голова Пентагону Піт Гегсет приєднається до засідання Контактної групи з оборони України в онлайн-форматі. Про це повідомив представник оборонного відомства США виданню AFP.

"Міністр Гегсет планує взяти участь у засіданні UDCG у п'ятницю, 11 квітня, у форматі відеозв'язку", – повідомило анонімне джерело в Пентагоні.

Ця інформація з'явилася на тлі повідомлень про те, що США вперше пропустять засідання формату "Рамштайн", засновниками якого вони виступили у 2022 році.

Так, Defense News на початку квітня писало, що міністр оборони США Піт Гегсет не планує брати участь у наступній зустрічі Контактної групи особисто чи онлайн. Крім того, стверджувалося, що Пентагон навряд чи відправить високопоставлених представників, які зазвичай приєднуються до міністра в таких поїздках.

Про відсутність США на "Рамштайні" та можливі наслідки такої ситуації говорив і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Він висловив думку, що якщо США пропустить чергову зустріч Контактної групи, це не означатиме відмови від будь-якої участі Вашингтона в ініціативах такого роду, а також не позначиться на постачанні військової допомоги Україні.

Фото: очільник Пентагону Гегсет на минулому засіданні "Рамштайн" (nato.int)

Нагадаємо, під час минулого "Рамштайну" 12 лютого 2025 керівник Пентагону Піт Гегсет був присутній, але вже не головував на засіданні, як його попередник Ллойд Остін.

Тоді ж Гегсет зробив кілька гучних заяв щодо війни в Україні. Зокрема, він оголосив, що повернення кордонів України до 2014 року є малоймовірним, а членство України в НАТО нереалістично.

Формат "Рамштайн": 3 роки з першої зустрічі союзників

Контактна група з питань оборони України розпочала роботу майже три роки тому. Перше засідання відбулося 26 квітня 2022 на базі військово-повітряних сил США у місті Рамштайн-Мізенбах (Німеччина), що дало назву формату.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну на той момент міністр оборони США Ллойд Остін виступив з ініціативою зібрати союзників, готових разом із Вашингтоном надавати військову допомогу Силам оборони України.

Остін очолював "Рамштайн" від першого засідання і до відставки у зв'язку зі вступом на посаду нового президента США Дональда Трампа взимку 2025. Єдиний раз глава Пентагону пропустив зустріч за станом здоров'я під час лікування від раку.

Загалом учасниками UDCG стали близько 50 держав. Союзники збиралися 26 разів особисто та онлайн."Рамштайн" відіграв ключову роль у координації міжнародної допомоги та знятті обмежень на передачу Україні сучасного озброєння.

За час існування формату було створено коаліції, завдяки яким Україна отримала передові види озброєнь (артилерію Himars, PzH 2000, танки Leopard та Abrams, системи ППО Patriot, HAWK, IRIS-T, винищувачі F-16 та Mirage, далекобійні ракети тощо).

Під час підготовки використовувалися: інформація з порталу НАТО, заяви президента України Володимира Зеленського, заяви з пресконференції генсека НАТО Марка Рютте, публікації Defense News, The Guardian, AFP, допис Руcтема Умєрова у Facebook.