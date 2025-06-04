"Рамштайн" без США: чому глава Пентагону не приїде до Брюсселя

Міністр оборони США Піт Гегсет не братиме участі в засіданні Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), яке відбудеться в середу, 4 червня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. У США озвучили офіційну причину його відсутності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

У виданні наголосили, що це перший випадок за останні три роки, коли очільник Пентагону пропустить подібну зустріч.

Замість міністра оборони США Піта Гегсета участь у середній зустрічі Контактної групи з питань оборони України візьме посол США при НАТО Метью Вітакер. У Пентагоні пояснили, що відсутність міністра пов’язана з конфліктом у його робочому графіку.

"Графік поїздок пана Гегсета унеможливив його присутність на завтрашньому засіданні Контактної групи з питань оборони України. Сполучені Штати зосереджені на якнайшвидшому завершенні війни в Україні на умовах, які встановлять міцний мир", — заявив прессекретар Пентагону Кінгслі Вілсон.

Контактна група, що об’єднує представників оборонних відомств понад 50 країн, відіграє ключову роль у координації військової допомоги для України. Однак адміністрація Дональда Трампа, яка нині керує США, дистанціюється від цього формату: ще в лютому цього року Вашингтон передав лідерство у групі Великій Британії та Німеччині.

Нагадаємо, що контактну групу було створено у квітні 2022 року тодішнім главою Пентагону Ллойдом Остіном після повномасштабного вторгнення Росії. З лютого 2025 року головування в ній здійснюють міністри оборони Великої Британії Джон Гілі та Німеччини Борис Пісторіус. Сам Гегсет у травні долучився до зустрічі лише у форматі відеозв’язку.