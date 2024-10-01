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Вперше за два роки. Шольц хоче зателефонувати Путіну: в ЗМІ дізнались коли саме

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини та Володимир Путін, диктатор Росії (колаж, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче провести телефонні перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним напередодні саміту G20 у Бразилії в листопаді. Це буде перший контакт між ними за майже два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.

Додамо, що найближчий саміт "Групи двадцяти" (G20) відбудеться в Бразилії з 18 по 19 листопада. 

Як пише видання, наразі прохання щодо переговорів не надходило. Водночас Шольц може стати першим головою уряду з країн, які найбільше підтримують Україну, який відновив прямий контакт з диктатором. 

Останні телефонні переговори між Шольцом та Путіним відбулись ще в грудні 2022-го.

Зокрема голова Білого дому Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон й колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також востаннє безпосередньо розмовляли з диктатором у 2022 році. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами речника федерального уряду Німеччини Штеффена Гебештрайта, Шольц без вагань проведе телефонну розмову з Путіним, якщо вважатиме момент відповідним.

Варто додати, що лише в кінці 2023 канцлер стверджував, що він готовий вести переговори з диктатором, але за умови виведення його окупаційних військ з території України.

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