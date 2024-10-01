Вперше за два роки. Шольц хоче зателефонувати Путіну: в ЗМІ дізнались коли саме

Додамо, що найближчий саміт "Групи двадцяти" (G20) відбудеться в Бразилії з 18 по 19 листопада.

Як пише видання, наразі прохання щодо переговорів не надходило. Водночас Шольц може стати першим головою уряду з країн, які найбільше підтримують Україну, який відновив прямий контакт з диктатором.

Останні телефонні переговори між Шольцом та Путіним відбулись ще в грудні 2022-го.

Зокрема голова Білого дому Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон й колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також востаннє безпосередньо розмовляли з диктатором у 2022 році.