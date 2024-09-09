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Шольц готовий поговорити з Путіним, якщо "вважатиме момент відповідним"

Понеділок 09 вересня 2024 19:36
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Шольц готовий поговорити з Путіним, якщо "вважатиме момент відповідним" Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Канцлер Німеччини Олаф Шольц без вагань проведе телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо вважатиме момент відповідним.

Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За його словами, Шольц висловився за прискорення мирних зусиль для завершення війни в Україні, але федеральний уряд наразі не бачить причин для оптимізму.

Гебештрайт зазначив, що останні заяви Кремля про війну в Україні "не створили враження, що вони дуже готові вступити в конструктивні мирні переговори". Однак Шольц "не побоявся б поговорили телефоном з російським президентом", якби вважав цей час "відповідним".

Також речник зазначив, що німецький уряд не може назвати дату "наступної мирної конференції", про яку говорив Шольц.

"Але очевидно, що ми маємо таку ситуацію в усьому світі, що насправді скрізь є відчуття, що ця війна повинна закінчитися якомога швидше", - додав він.

Нагадаємо, днями німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина намагатиметься робити все для підтримки України. Вже настав момент для обговорення того, як можна швидше досягти миру.

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