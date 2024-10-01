Впервые за два года. Шольц хочет позвонить Путину: в СМИ узнали когда именно

Добавим, что ближайший саммит "Группы двадцати" (G20) состоится в Бразилии с 18 по 19 ноября.

Как пишет издание, пока просьба о переговорах не поступала. В то же время Шольц может стать первым главой правительства из стран, которые больше всего поддерживают Украину, который возобновил прямой контакт с диктатором.

Последние телефонные переговоры между Шольцом и Путиным состоялись еще в декабре 2022-го.

В частности глава Белого дома Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также в последний раз непосредственно разговаривали с диктатором в 2022 году.