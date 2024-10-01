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Впервые за два года. Шольц хочет позвонить Путину: в СМИ узнали когда именно

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии и Владимир Путин, диктатор России (коллаж, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет провести телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным накануне саммита G20 в Бразилии в ноябре. Это будет первый контакт между ними за почти два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit.

Добавим, что ближайший саммит "Группы двадцати" (G20) состоится в Бразилии с 18 по 19 ноября. 

Как пишет издание, пока просьба о переговорах не поступала. В то же время Шольц может стать первым главой правительства из стран, которые больше всего поддерживают Украину, который возобновил прямой контакт с диктатором. 

Последние телефонные переговоры между Шольцом и Путиным состоялись еще в декабре 2022-го.

В частности глава Белого дома Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также в последний раз непосредственно разговаривали с диктатором в 2022 году. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам представителя федерального правительства Германии Штеффена Гебештрайта, Шольц без колебаний проведет телефонный разговор с Путиным, если посчитает момент подходящим.

Стоит добавить, что только в конце 2023 канцлер утверждал, что он готов вести переговоры с диктатором, но при условии вывода его оккупационных войск с территории Украины.

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