Шольц заявив, що готовий вести переговори з Путіним у майбутньому, але є умова
Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, але за умови виведення його окупаційних військ з території України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Олафа Шольца в інтерв'ю газеті Heilbronner Stimme.
Він наголосив, що агресія Росії проти України - це "повернення імперіалізму до Європи".
"Путін планував свою кампанію так, щоби завоювати країну протягом двох тижнів. Це не спрацювало. Але Україна також відвоювала багато територій. Росію необхідно змусити зробити крок назад", - сказав Шольц.
Канцлер також зазначив, що "у кращому випадку Україна досягне успіху, а Путін - ні".
Шольц розповів, що вже вів переговори з Путіним і зробить це знову у майбутньому, але є умова.
"Проте переговори вимагають рішучого кроку від Росії. Це виведення військ (з України - ред.)", - наголосив канцлер Німеччини.
Шольц прогнозує "дуже довгу" війну
Німецький канцлер Олаф Шольц нещодавно заявив, що не бачить ознак того, що РФ виводитиме свій окупаційний контингент з України та припинить агресивну війну.
"Ми маємо бути готовими до того, що війна може тривати дуже довго", - сказав він на конференції Бундесверу в Берліні.
При цьому глава уряду ФРН зазначив, що ця війна РФ проти України ведеться набагато триваліший час, ніж представляв російський диктатор Володимир Путін, починаючи повномасштабне вторгнення.
У цьому контексті Шольц зауважує, що не є песимістом щодо здатності Сил оборони України давати відсіч загарбникам.
Також він звернув увагу на важливість розвивати стійкість і захищати власну інфраструктуру від атак.
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