Шольц заявив, що готовий вести переговори з Путіним у майбутньому, але є умова

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, але за умови виведення його окупаційних військ з території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Олафа Шольца в інтерв'ю газеті Heilbronner Stimme .

Він наголосив, що агресія Росії проти України - це "повернення імперіалізму до Європи".

"Путін планував свою кампанію так, щоби завоювати країну протягом двох тижнів. Це не спрацювало. Але Україна також відвоювала багато територій. Росію необхідно змусити зробити крок назад", - сказав Шольц.

Канцлер також зазначив, що "у кращому випадку Україна досягне успіху, а Путін - ні".

Шольц розповів, що вже вів переговори з Путіним і зробить це знову у майбутньому, але є умова.

"Проте переговори вимагають рішучого кроку від Росії. Це виведення військ (з України - ред.)", - наголосив канцлер Німеччини.

Шольц прогнозує "дуже довгу" війну

Німецький канцлер Олаф Шольц нещодавно заявив, що не бачить ознак того, що РФ виводитиме свій окупаційний контингент з України та припинить агресивну війну.

"Ми маємо бути готовими до того, що війна може тривати дуже довго", - сказав він на конференції Бундесверу в Берліні.

При цьому глава уряду ФРН зазначив, що ця війна РФ проти України ведеться набагато триваліший час, ніж представляв російський диктатор Володимир Путін, починаючи повномасштабне вторгнення.

У цьому контексті Шольц зауважує, що не є песимістом щодо здатності Сил оборони України давати відсіч загарбникам.

Також він звернув увагу на важливість розвивати стійкість і захищати власну інфраструктуру від атак.