Вперше за довгий час росіяни на танках штурмували Куп’янськ: ЗСУ дали жорстку відсіч

На Куп’янському напрямку ворог вперше за довгий час намагався здійснити масштабний механізований штурм на лівому березі річки Оскіл, зокрема на напрямку Лиман Перший - Куп’янськ.

За даними ОСУВ "Дніпро", противник намагався прорвати оборону українських військ, застосувавши два танки та три бойові броньовані машини.

Однак ЗСУ дали жорстку відсіч: пошкоджено та знищено техніку, а близько двох десятків ворожих піхотинців, що розбіглися з пошкоджених машин, зазнали вогневого ураження.

"Тримаємо оборону, знищуємо ворога та палимо його техніку! Все буде Україна!" - зазначили в угрупованні.

Командир 429 окремого полку безпілотних систем підтвердив, що після "вдалих переговорів" на Алясці "росіяни повірили в себе" та вперше за довгий час намагалися провести механізований штурм із бронетехнікою на Куп’янському напрямку.

За його даними, противник рухався колоною:

два танки,

три МТЛБ,

близько 40 осіб особового складу.

Як пояснив військовий, завдяки скоординованим діям 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС", 116 окремої механізованої бригади та 15 БрОП "Кара-Даг" наступ було зупинено повністю, а всі п’ять одиниць броньованої техніки ворога знищено.