Вперше за довгий час росіяни на танках штурмували Куп’янськ: ЗСУ дали жорстку відсіч

Вперше за довгий час росіяни намагалися здійснити масштабний механізований штурм на Куп’янському напрямку з використанням танків, бойових броньованих машин та піхоти. Завдяки скоординованим діям українських підрозділів наступ було повністю зупинено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" та командира 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС".
На Куп’янському напрямку ворог вперше за довгий час намагався здійснити масштабний механізований штурм на лівому березі річки Оскіл, зокрема на напрямку Лиман Перший - Куп’янськ.
За даними ОСУВ "Дніпро", противник намагався прорвати оборону українських військ, застосувавши два танки та три бойові броньовані машини.
Однак ЗСУ дали жорстку відсіч: пошкоджено та знищено техніку, а близько двох десятків ворожих піхотинців, що розбіглися з пошкоджених машин, зазнали вогневого ураження.
"Тримаємо оборону, знищуємо ворога та палимо його техніку! Все буде Україна!" - зазначили в угрупованні.
Командир 429 окремого полку безпілотних систем підтвердив, що після "вдалих переговорів" на Алясці "росіяни повірили в себе" та вперше за довгий час намагалися провести механізований штурм із бронетехнікою на Куп’янському напрямку.
За його даними, противник рухався колоною:
Як пояснив військовий, завдяки скоординованим діям 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС", 116 окремої механізованої бригади та 15 БрОП "Кара-Даг" наступ було зупинено повністю, а всі п’ять одиниць броньованої техніки ворога знищено.
За останню добу, з 15 на 16 серпня, російські війська зазнали значних втрат у боях проти України. Зокрема окупанти втратили понад 1000 солдатів.
Станом на 16:00 16 серпня на фронті було зафіксовано майже 70 бойових зіткнень.
Водночас, за даними Генштабу України, найбільш активні бойові дії наразі тривають на кількох напрямках, що залишаються найгарячішими на лінії фронту.
Раніше сьогодні військові бригади "Спартан" розповіли, як на Покровському напрямку окупанти намагаються просуватися до позицій ЗСУ.
А незадовго після цього Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Північно-Слобожанському напрямку окупанти намагалися переправити гармату вантажівкою через річку по підірваному мосту.
Проте український дрон виявив та знищив техніку прямо під час руху.