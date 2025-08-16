Впервые за долгое время россияне на танках штурмовали Купянск: ВСУ дали жесткий отпор

Впервые за долгое время россияне пытались осуществить масштабный механизированный штурм на Купянском направлении с использованием танков, боевых бронированных машин и пехоты. Благодаря скоординированным действиям украинских подразделений наступление было полностью остановлено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку войск "Днепр" и командира 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС".
На Купянском направлении враг впервые за долгое время пытался осуществить масштабный механизированный штурм на левом берегу реки Оскол, в частности на направлении Лиман Первый - Купянск.
По данным ОСУВ "Днепр", противник пытался прорвать оборону украинских войск, применив два танка и три боевые бронированные машины.
Однако ВСУ дали жесткий отпор: повреждена и уничтожена техника, а около двух десятков вражеских пехотинцев, разбежавшихся из поврежденных машин, получили огневое поражение.
"Держим оборону, уничтожаем врага и жжем его технику! Все будет Украина!" - отметили в группировке.
Командир 429 отдельного полка беспилотных систем подтвердил, что после "удачных переговоров" на Аляске "россияне поверили в себя" и впервые за долгое время пытались провести механизированный штурм с бронетехникой на Купянском направлении.
По его данным, противник двигался колонной:
Как объяснил военный, благодаря скоординированным действиям 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС", 116 отдельной механизированной бригады и 15 БрОП "Кара-Даг" наступление было остановлено полностью, а все пять единиц бронированной техники врага уничтожено.
За последние сутки, с 15 на 16 августа, российские войска понесли значительные потери в боях против Украины. В частности оккупанты потеряли более 1000 солдат.
По состоянию на 16:00 16 августа на фронте было зафиксировано почти 70 боевых столкновений.
В то же время, по данным Генштаба Украины, наиболее активные боевые действия сейчас продолжаются на нескольких направлениях, которые остаются самыми горячими на линии фронта.
Ранее сегодня военные бригады "Спартан" рассказали, как на Покровском направлении оккупанты пытаются продвигаться к позициям ВСУ.
А незадолго после этого Генеральный штаб ВСУ сообщил, что на Северо-Слобожанском направлении оккупанты пытались переправить пушку грузовиком через реку по взорванному мосту.
Однако украинский дрон обнаружил и уничтожил технику прямо во время движения.