Впервые за долгое время россияне на танках штурмовали Купянск: ВСУ дали жесткий отпор

На Купянском направлении враг впервые за долгое время пытался осуществить масштабный механизированный штурм на левом берегу реки Оскол, в частности на направлении Лиман Первый - Купянск.

По данным ОСУВ "Днепр", противник пытался прорвать оборону украинских войск, применив два танка и три боевые бронированные машины.

Однако ВСУ дали жесткий отпор: повреждена и уничтожена техника, а около двух десятков вражеских пехотинцев, разбежавшихся из поврежденных машин, получили огневое поражение.

"Держим оборону, уничтожаем врага и жжем его технику! Все будет Украина!" - отметили в группировке.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем подтвердил, что после "удачных переговоров" на Аляске "россияне поверили в себя" и впервые за долгое время пытались провести механизированный штурм с бронетехникой на Купянском направлении.

По его данным, противник двигался колонной:

два танка,

три МТЛБ,

около 40 человек личного состава.

Как объяснил военный, благодаря скоординированным действиям 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС", 116 отдельной механизированной бригады и 15 БрОП "Кара-Даг" наступление было остановлено полностью, а все пять единиц бронированной техники врага уничтожено.