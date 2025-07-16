Вперше на держрівні. В Україні ухвалили важливе рішення щодо сільхоз землі

Кабінет міністрів України затвердив Порядок відбору проб ґрунтів на сільськогосподарських землях, очищених після розмінування.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля у Facebook.
За словами урядовця, затверджений відповідною постановою КМУ Порядок відбору проб ґрунтів на сільськогосподарських землях, очищених після розмінування, - ще один крок до безпечного та продуктивного використання українських земель.
Уточнюється, що його було розроблено командою Мінагрополітики.
"Вперше на державному рівні врегульовано, як саме мають відбиратися та досліджуватися ґрунти", - наголосив Коваль.
Він пояснив, що це дозволить визначити:
Міністр аграрної політики та продовольства України повідомив, що в цілому рішення Кабінету міністрів дозволить:
"Ця постанова - не просто формальність, а й основа для відновлення аграрного потенціалу прифронтових регіонів і повернення життя на розміновані землі", - підсумував Коваль.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина ґрунтів після війни деякий час буде законсервована.
Крім того, ми пояснювали, як може вплинути забруднення ґрунтів і вод під час війни на здоров'я людей.
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