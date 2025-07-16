Вперше на держрівні. В Україні ухвалили важливе рішення щодо сільхоз землі

Що саме змінює рішення Кабміну

За словами урядовця, затверджений відповідною постановою КМУ Порядок відбору проб ґрунтів на сільськогосподарських землях, очищених після розмінування, - ще один крок до безпечного та продуктивного використання українських земель.

Уточнюється, що його було розроблено командою Мінагрополітики.

"Вперше на державному рівні врегульовано, як саме мають відбиратися та досліджуватися ґрунти", - наголосив Коваль.

Він пояснив, що це дозволить визначити:

чи придатні ґрунти до вирощування культур;

чи потребують вони рекультивації або консервації;

чи безпечно на них вести господарство.

Чим важливі запроваджені урядом зміни

Міністр аграрної політики та продовольства України повідомив, що в цілому рішення Кабінету міністрів дозволить:

забезпечити прозорість і достовірність результатів аналізу ґрунтів;

уникнути маніпуляцій і сумнівних висновків;

повернути до обігу тисячі гектарів постраждалих від війни земель;

захистити аграріїв та інвесторів;

посилити продовольчу безпеку країни.

"Ця постанова - не просто формальність, а й основа для відновлення аграрного потенціалу прифронтових регіонів і повернення життя на розміновані землі", - підсумував Коваль.

Публікація міністра (скриншот: facebook.com/koval8)