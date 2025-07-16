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Вперше на держрівні. В Україні ухвалили важливе рішення щодо сільхоз землі

В Україні затвердили Порядок відбору проб ґрунтів на сільхоз землях після розмінування (фото: Dmytro Smolienko/Ukrinform/Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Кабінет міністрів України затвердив Порядок відбору проб ґрунтів на сільськогосподарських землях, очищених після розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля у Facebook.

Що саме змінює рішення Кабміну

За словами урядовця, затверджений відповідною постановою КМУ Порядок відбору проб ґрунтів на сільськогосподарських землях, очищених після розмінування, - ще один крок до безпечного та продуктивного використання українських земель.

Уточнюється, що його було розроблено командою Мінагрополітики.

"Вперше на державному рівні врегульовано, як саме мають відбиратися та досліджуватися ґрунти", - наголосив Коваль.

Він пояснив, що це дозволить визначити:

  • чи придатні ґрунти до вирощування культур;
  • чи потребують вони рекультивації або консервації;
  • чи безпечно на них вести господарство.

Чим важливі запроваджені урядом зміни

Міністр аграрної політики та продовольства України повідомив, що в цілому рішення Кабінету міністрів дозволить:

  • забезпечити прозорість і достовірність результатів аналізу ґрунтів;
  • уникнути маніпуляцій і сумнівних висновків;
  • повернути до обігу тисячі гектарів постраждалих від війни земель;
  • захистити аграріїв та інвесторів;
  • посилити продовольчу безпеку країни.

"Ця постанова - не просто формальність, а й основа для відновлення аграрного потенціалу прифронтових регіонів і повернення життя на розміновані землі", - підсумував Коваль.

Публікація міністра (скриншот: facebook.com/koval8)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина ґрунтів після війни деякий час буде законсервована.

Крім того, ми пояснювали, як може вплинути забруднення ґрунтів і вод під час війни на здоров'я людей.

Читайте також, скільки грошей знадобиться Україні для розмінування територій і як довго може тривати цей процес, якщо здійснюватиметься традиційними методами.

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