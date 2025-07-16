Впервые на госуровне. В Украине приняли важное решение насчет сельхоз земли

Что именно меняет решение Кабмина

По словам чиновника, утвержденный соответствующим постановлением КМУ Порядок отбора проб почв на сельскохозяйственных землях, очищенных после разминирования, - еще один шаг к безопасному и продуктивному использованию украинских земель.

Уточняется, что он был разработан командой Минагрополитики.

"Впервые на государственном уровне урегулировано, как именно должны отбираться и исследоваться почвы", - подчеркнул Коваль.

Он объяснил, что это позволит определить:

пригодны ли почвы к выращиванию культур;

нуждаются ли они в рекультивации или консервации;

безопасно ли на них вести хозяйство.

Чем важны введенные правительством изменения

Министр аграрной политики и продовольствия Украины сообщил, что в целом решение Кабинета министров позволит:

обеспечить прозрачность и достоверность результатов анализа почв;

избежать манипуляций и сомнительных выводов;

вернуть в оборот тысячи гектаров пострадавших от войны земель;

защитить аграриев и инвесторов;

усилить продовольственную безопасность страны.

"Это постановление - не просто формальность, но и основа для восстановления аграрного потенциала прифронтовых регионов и возвращения жизни на разминированные земли", - подытожил Коваль.

Публикация министра (скриншот: facebook.com/koval8)