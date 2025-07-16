Впервые на госуровне. В Украине приняли важное решение насчет сельхоз земли

Кабинет министров Украины утвердил Порядок отбора проб почв на сельскохозяйственных землях, очищенных после разминирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля в Facebook.
По словам чиновника, утвержденный соответствующим постановлением КМУ Порядок отбора проб почв на сельскохозяйственных землях, очищенных после разминирования, - еще один шаг к безопасному и продуктивному использованию украинских земель.
Уточняется, что он был разработан командой Минагрополитики.
"Впервые на государственном уровне урегулировано, как именно должны отбираться и исследоваться почвы", - подчеркнул Коваль.
Он объяснил, что это позволит определить:
Министр аграрной политики и продовольствия Украины сообщил, что в целом решение Кабинета министров позволит:
"Это постановление - не просто формальность, но и основа для восстановления аграрного потенциала прифронтовых регионов и возвращения жизни на разминированные земли", - подытожил Коваль.
Напомним, ранее мы рассказывали, что часть почв после войны некоторое время будет законсервирована.
Кроме того, мы объясняли, как может повлиять загрязнение почв и вод во время войны на здоровье людей.
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