Частина ґрунтів після війни деякий час буде законсервована, - Міндовкілля

В Україні зафіксовано вже понад 6 тисяч випадків шкоди довкіллю, завданих збройною агресією РФ. Йдеться про забруднення ґрунтів, вод, атмосферного повітря й т.ін.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко .

Як війна шкодить ґрунтам

За словами експерта, завдана довкіллю України під час війни шкода, становить понад 2,6 трильйона гривень. З них 1 трлн грн - забруднення ґрунтів.

"Важкі метали, такі як ртуть і свинець, входять до складу сполук, які використовують для детонації вибухових речовин. Кількісно найважливіші сполуки у звичайних боєприпасах - вибухові речовини. Це тротил, октоген, сірка, гексоген і тетрил. Всі вони несуть загрозу для здоров'я людей", - розповіла заступниця міністра.

Водночас вона зауважила, що найбільшої шкоди завдають ракети.

"Їхнє паливо отруює ґрунт і воду, провокує хімічне забруднення довкілля. Пожежі спричиняють викиди у повітря, забруднення атмосфери, і ще вони знищують родючий шар нашої землі", - пояснила Крамаренко.

Чому деякі ґрунти можуть бути "законсервовані"

Чиновниця наголосила, що в майбутньому "такі деградовані ґрунти довгий час не можна буде використовувати для сільськогосподарського виробництва", оскільки вони не даватимуть врожай.

"Тобто вони будуть законсервовані", - уточнила представниця уряду.

Вона зазначила, що без спеціальних досліджень важко сказати - на який саме період ґрунти можуть бути "законсервовані".

"Зараз, без дослідження цих територій, ми не можемо сказати, на який час ми можемо відкласти їх використання. Після деокупації та розмінування ми проведемо дослідження, які дадуть змогу зрозуміти, які ґрунти відновляться достатньо швидко, а які - доведеться законсервувати. Зараз на це питання важко відповісти", - підсумувала Крамаренко.