ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Другий в АПЛ. Ярмолюк показує яскраву статистику на старті сезону

Брентфорд, П'ятниця 19 вересня 2025 15:10
UA EN RU
Другий в АПЛ. Ярмолюк показує яскраву статистику на старті сезону Фото: Єгор Ярмолюк (instagram.com/brentfordfc)
Автор: Андрій Костенко

Український півзахисник англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк йде другим в англійській Прем'єр-лізі за важливим статистичним показником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DataMB.

Чим відзначився Ярмолюк

Вітчизняний футболіст – серед найкращих у лізі за кількістю зроблених перехоплень м'яча серед всіх хавбеків.

Від початку поточного сезону на рахунку 21-річного гравця вже 22 такі успішні дії. Більше нього перехоплень зробив лише Мойсес Кайседо з "Челсі" – 23.

У топ-5 за цим показником також Граніт Джака ("Сандерленд") – 21, Тайлер Адамс ("Борнмут") – 20 та Елліот Андерсон ("Ноттінгем Форест") – 19.

Другий в АПЛ. Ярмолюк показує яскраву статистику на старті сезону

У поточному сезоні українець провів за "Брентфорд" 6 матчів у всіх турнірах, результативними діями поки не відзначився, проте вдало діє при руйнуванні атак суперників.

Коли наступний матч

У 5-му турі АПЛ "Брентофорд" у суботу, 20 вересня зіграє на виїзді проти "Фулхема".

У поточному сезоні команда стартувала не надто вдало: має по одній перемозі та нічиїй при двох поразках у перших чотирьох матчах.

Наразі "бджоли" з 4-ма очками перебувають в турнірній таблиці АПЛ на 12-й сходинці.

Раніше ми повідомляли, що Ярмолюк може перейти в "Манчестер Юнайтед".

Також ми писали, що збірна України скотилася в оновленому рейтингу ФІФА.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат Англії
Новини
Чи веде Україна переговори з РФ про завершення війни: відповідь секретаря РНБО
Чи веде Україна переговори з РФ про завершення війни: відповідь секретаря РНБО
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто