Вперше з часів "Холодної війни": Швеція рекордно збільшить витрати на оборону

Глава уряду зазначив, що розроблений законопроєкт передбачає зростання оборонних витрат Швеції на 18% - з 13 млрд євро цього року.

"Це безпрецедентно, якщо не брати до уваги найгірші дні "Холодної війни", - сказав Крістерссон на пресконференції.

Пропозиція включає додаткові 430,9 млн євро на закупівлю наступних матеріальних засобів та об’єктів:

систем протиповітряної оборони;

реактивної артилерії;

боєприпасів;

бойових машин;

нових бойових кораблів;

тактичних транспортних літаків.

Збільшення витрат ґрунтується на одностайній угоді парламентських партій, досягнутій у червні, взяти позику у розмірі 27,5 млрд євро (300 млрд шведських крон) для посилення підготовки призовників, протиповітряної оборони та можливостей ведення дальнього бою.

"Ми маємо бути готовими, ми маємо мати хороші можливості, щоб протистояти цьому", - заявила міністерка енергетики Ебба Буш, коментуючи активність дронів над Польщею та Румунією.

Завдяки цим новим інвестиціям, Швеція прагне наблизитися до оновленої цілі НАТО - витрачати 3,5% ВВП на оборону до 2035 року.

Уряд у Стокгольмі прогнозує, що витрати на оборону сягнуть 2,8% ВВП у 2026 році та 3,1% у 2028 році, порівняно з оціненим Альянсом показником у 2,14% ВВП на 2024 рік.

Коаліційний уряд має подати свій бюджетний законопроєкт 22 вересня.