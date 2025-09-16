RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Впервые со времен "Холодной войны": Швеция рекордно увеличит расходы на оборону

Фото: премьер-министр страны Ульф Кристерссон (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Швеция планирует увеличить расходы на оборону увеличит расходы на оборону на 2,4 млрд евро, что является самым большим ростом со времен "Холодной войны".

Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Глава правительства отметил, что разработанный законопроект предусматривает рост оборонных расходов Швеции на 18% - с 13 млрд евро в этом году.

"Это беспрецедентно, если не считать худшие дни "Холодной войны", - сказал Кристерссон на пресс-конференции.

Предложение включает дополнительные 430,9 млн евро на закупку следующих материальных средств и объектов:

  • систем противовоздушной обороны;
  • реактивной артиллерии;
  • боеприпасов;
  • боевых машин;
  • новых боевых кораблей;
  • тактических транспортных самолетов.

Увеличение расходов основывается на единодушном соглашении парламентских партий, достигнутом в июне, взять кредит в размере 27,5 млрд евро (300 млрд шведских крон) для усиления подготовки призывников, противовоздушной обороны и возможностей ведения дальнего боя.

"Мы должны быть готовы, мы должны иметь хорошие возможности, чтобы противостоять этому", - заявила министр энергетики Эбба Буш, комментируя активность дронов над Польшей и Румынией.

Благодаря этим новым инвестициям, Швеция стремится приблизиться к обновленной цели НАТО - тратить 3,5% ВВП на оборону до 2035 года.

Правительство в Стокгольме прогнозирует, что расходы на оборону достигнут 2,8% ВВП в 2026 году и 3,1% в 2028 году, по сравнению с оцененным Альянсом показателем в 2,14% ВВП на 2024 год.

Коалиционное правительство должно подать свой бюджетный законопроект 22 сентября.

Военная угроза со стороны РФ

Отметим, что объявление о росте оборонного бюджета Швеции произошло после вторжений 10 сентября российских дронов в воздушное пространство восточного фланга НАТО.

Инцидент был признан сознательной провокацией России на фоне многодневных российских военных учений "Запад" в Беларуси.

В НАТО начали развертывание дополнительных сил в регионе. А правительство Швеции отправило в Польшу самолеты и системы ПВО.

Добавим, что Швеция также выделит военную помощь Украине в объеме 70 млрд крон в течение следующих двух лет.

