UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вперше у Азії. Японія підтвердила намір відкрити офіс НАТО в країні

Фото: посол Японії в США Кодзі Томіта (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Японія працює над відкриттям офісу зв'язку НАТО у Токіо. Він може стати першим офісом Північноатлантичного альянсу в Азії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Японії в США Кодзі Томіти, яку приводить CNA.

Томіта зробив коментар на заході, організованому Національним прес-клубом у Вашингтоні, коли його запитали про звіт, в якому йшлося про те, що НАТО планує відкрити перший в Азії офіс.

"Те, що ви згадали - це одна з речей, над якою ми працюємо, щоб зміцнити наше партнерство", - сказав посол Японії.

Раніше повідомлялося, що офіс зв'язку має відкритися наступного року і дозволить вести переговори з партнерами НАТО з безпеки, такими як Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія з урахуванням геополітичних викликів з боку Китаю та Росії.

У НАТО заявили, що не будуть вдаватися до подробиць поточних обговорень союзників по Альянсу.

Нагадаємо, що Україна просить Японію надати обладнання для глушіння російських безпілотників для покращення захисту цивільної інфраструктури.

Україна та Японія підписали тристоронній меморандум, який дозволить розпочати діджитал-співпрацю між країнами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОСполучені Штати АмерикиЯпонія