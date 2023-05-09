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Впервые в Азии. Япония подтвердила намерение открыть офис НАТО в стране

Фото: посол Японии в США Кодзи Томита (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Япония работает над открытием офиса связи НАТО в Токио. Он может стать первым офисом Североатлантического альянса в Азии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Японии в США Кодзи Томиты, которое приводит CNA.

Томмита сделал комментарий на мероприятии, организованном Национальным пресс-клубом в Вашингтоне, когда его спросили об отчете, в котором говорилось, что НАТО планирует открыть первый в Азии офис.

"То, что вы упомянули - это одна из вещей, над которой мы работаем, чтобы укрепить наше партнерство", - сказал посол Японии.

Ранее сообщалось, что офис связи должен открыться в следующем году и позволит вести переговоры с партнерами по безопасности НАТО, такими как Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия с учетом геополитических вызовов со стороны Китая и России.

В НАТО заявили, что не будут прибегать к подробностям текущих обсуждений союзников по Альянсу.

Напомним, что Украина просит Японию предоставить оборудование для глушения российских беспилотников для улучшения защиты гражданской инфраструктуры.

Украина и Япония подписали трехсторонний меморандум, который позволит начать диджитал-сотрудничество между странами.

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